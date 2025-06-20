Пара превратила заброшенную рыбацкую хижину в горный курорт стоимостью $11 млн (фото)

Гэри Хьюз и его жена сумели превратить скромную рыбацкую хижину в роскошное убежище. На реконструкцию ушло четыре года, и, по словам супругов, результат превзошел все их ожидания.

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Построенная в 1973 году, хижина выглядела как пережиток прошлого: крошечная, устаревшая, с закрытым видом на реку. Но для пары из США, имевшей за плечами реконструкции 28 объектов недвижимости, это стало вызовом. Об этом пишет Realtor.com.

Когда в 2020 году Гэри Хьюз вместе с женой приобрел небольшую рыбацкую хижину в районе Вуди-Крик, штат Колорадо (США), он и представить не мог, как сильно изменится их жизнь, и этот дом.

"Мы знали, что это место особенное, даже несмотря на его состояние", — вспоминает Хьюз.

Дом площадью всего 145 квадратных метров когда-то принадлежал одной семье и почти не обновлялся со дня постройки. Участок располагался в живописном месте, рядом с рекой Роринг-Форк, но вид на нее был полностью скрыт высокими деревьями.

Дом площадью 145 квадратных метров Фото: Realtor

Когда пандемия COVID-19 охватила мир, пара на мгновение усомнилась в своем решении.

"Мы только что купили старую хижину и понятия не имели, как пандемия повлияет на рынок", — говорит он.

Однако буквально через полгода все изменилось: поток покупателей, стремящихся переехать в уединенные и красивые места, превратил регион в горячую точку. Цены на жилье резко пошли вверх.

Супруги потратили 4 года не реконструкцию дома Фото: Realtor

Именно тогда супруги с головой ушли в реконструкцию. Хьюз, вышедший на пенсию из Sotheby’s, вложил в проект не только деньги, но и душу. Вместе с подрядчиками и собственными усилиями они:

усилили конструкцию металлическими балками на $100 000;

установили систему теплых полов и кондиционирование;

пробурили собственный артезианский колодец глубиной 15 метров;

благоустроили участок с террасами, патио и джакузи;

полностью модернизировали интерьер в современном стиле с акцентом на бело-черную гамму.

Одна из главных трансформаций — открытие панорамного вида на реку, который теперь видно с огромной 12-футовой (3,6 метра) террасы.

"Когда мы подрезали деревья и увидели реку — это было как откровение", — рассказывает он. Благодаря этому дом наполнился светом, пространством и спокойствием.

Хьюзы не планируют продавать дом, несмотря на его рыночную стоимость, превышающую $11 миллионов Фото: Realtor

Внутри дом выглядит как дом мечты: кухня в стиле ресторана, уютные спальни, дровяной камин в центре гостиной, из которого открывается живописный вид на природу.

"Мы часто собираемся здесь всей семьей. Это стало нашим сердцем дома", — говорит Хьюз.

Отдельный повод для гордости — полная автономность. У дома есть собственная система водоснабжения и септик, что делает его независимым от городской инфраструктуры. Сегодня Хьюзы не планируют продавать дом, несмотря на его рыночную стоимость, превышающую $11 миллионов.

"Мы сдавали его в аренду, но все чаще думаем, что это наше место. Тихое, уединенное, красивое и настоящее. Дом, который мы создали сами", — добавил Гэри.

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