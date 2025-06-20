Пара перетворила покинуту рибальську хатину на гірський курорт вартістю $11 млн (фото)

Гері Г'юз і його дружина зуміли перетворити скромну рибальську хатину на розкішний притулок. На реконструкцію пішло чотири роки, і, за словами подружжя, результат перевершив усі їхні очікування.

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Побудована 1973 року, хатина виглядала як пережиток минулого: крихітна, застаріла, із закритим видом на річку. Але для пари зі США, яка мала за плечима реконструкції 28 об'єктів нерухомості, це стало викликом. Про це пише Realtor.com.

Коли 2020 року Гері Г'юз разом із дружиною придбав невелику рибальську колибу в районі Вуді-Крік, штат Колорадо (США), він і уявити не міг, як сильно зміниться їхнє життя, і цей будинок.

"Ми знали, що це місце особливе, навіть попри його стан", — згадує Г'юз.

Будинок площею всього 145 квадратних метрів колись належав одній сім'ї й майже не оновлювався з дня побудови. Ділянка розташовувалася в мальовничому місці, поруч із річкою Рорінг-Форк, але вид на неї був повністю прихований високими деревами.

Будинок площею 145 квадратних метрів Фото: Realtor

Коли пандемія COVID-19 охопила світ, пара на мить засумнівалася у своєму рішенні.

"Ми щойно купили стару хатину і гадки не мали, як пандемія вплине на ринок", — каже він.

Однак буквально за пів року все змінилося: потік покупців, які прагнуть переїхати у відокремлені та красиві місця, перетворив регіон на гарячу точку. Ціни на житло різко пішли вгору.

Подружжя витратило 4 роки на реконструкцію будинку Фото: Realtor

Саме тоді подружжя з головою поринуло в реконструкцію. Г'юз, який вийшов на пенсію з Sotheby's, вклав у проєкт не лише гроші, а й душу. Разом із підрядниками та власними зусиллями вони:

посилили конструкцію металевими балками на $100 000;

встановили систему теплих підлог і кондиціонування;

пробурили власний артезіанський колодязь глибиною 15 метрів;

упорядкували ділянку з терасами, патіо і джакузі;

повністю модернізували інтер'єр у сучасному стилі з акцентом на біло-чорну гаму.

Одна з головних трансформацій — відкриття панорамного виду на річку, який тепер видно з величезної 12-футової (3,6 метра) тераси.

"Коли ми підрізали дерева і побачили річку — це було як одкровення", — розповідає він. Завдяки цьому будинок наповнився світлом, простором і спокоєм.

Г'юзи не планують продавати будинок, незважаючи на його ринкову вартість, що перевищує $11 мільйонів Фото: Realtor

Усередині будинок має вигляд будинку мрії: кухня в стилі ресторану, затишні спальні, дров'яний камін у центрі вітальні, з якого відкривається мальовничий краєвид на природу.

"Ми часто збираємося тут усією родиною. Це стало нашим серцем дому", — каже Г'юз.

Окремий привід для гордості — повна автономність. У будинку є власна система водопостачання і септик, що робить його незалежним від міської інфраструктури. Сьогодні Г'юзи не планують продавати будинок, попри його ринкову вартість, що перевищує $11 мільйонів.

"Ми здавали його в оренду, але все частіше думаємо, що це наше місце. Тихе, відокремлене, красиве і справжнє. Дім, який ми створили самі", — додав Гері.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік купив "найпотворніший будинок на вулиці" і перетворив його на затишне житло. Еш Мацціна з Лондона (Англія) кардинально змінив занедбану вікторіанську споруду. За два роки він своїми руками перетворив похмуру терасу на стильне і затишне житло, здивувавши людей з усього світу.

Також стало відомо, що дівчата облаштували квартиру дешевими речами з розпродажу. Дві сестри з Флориди (США) довели, що навіть з обмеженим бюджетом можна створити стильний інтер'єр. Їхній проєкт на 350 доларів став вірусним у соцмережах.