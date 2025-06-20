Подлодка ВМС Швеции попала в "сложную" ситуацию: у моряков закончился молотый кофе (фото)

Экипаж подводной лодки из Швеции попал в "чрезвычайную ситуацию". Коллегам из Королевского флота пришлось подвозить им молотый кофе.

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Инцидент с подлодкой класса Södermanland случился посреди Балтийского моря на учениях морских сил НАТО Baltops-2025. Историю описывает немецкий таблоид Bild.

Союзникам Альянса пришлось спешить на помощь — патрульный катер Королевского флота HMS Dasher привез им припасы.

Британский матрос закинул канат на подводную лодку

"Это был всего лишь кофе, но мы доказали, что наш катер класса P2000 может быстро и эффективно реагировать на нужды союзников", — объяснил ситуацию лейтенант Джек Мэйсон.

Чтобы спасти коллег, британский матрос закинул канат на подводную лодку, по которому моряки передали водонепроницаемый мешок с кофе. Также туда вложили итальянское печенье.

Катер HMS Dasher должен был держать дистанцию в 5 метров, ведь подлодка выпускала сжатый газ. В итоге операция прошла успешно и передача кофе сохранила боеготовность шведской подлодки.

В учениях НАТО Baltops-2025 участвует около 50 кораблей и подводных лодок, более двух десятков самолетов и 9 000 военных из 17 стран. Маневры проводятся на площади 103 000 квадратных километров, уточняет издание.

Напомним, Великобритания хочет построить подводные атомные ударные лодки для противостояния агрессии России.

Россия тем временем разместила значительные подводные силы на секретной базе Западная Лица возле Норвегии. Активность россиян связывают с новыми геополитическими реалиями в Арктике.