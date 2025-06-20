Підводний човен ВМС Швеції потрапив у "складну" ситуацію: у моряків закінчилася мелена кава (фото)

Екіпаж підводного човна зі Швеції потрапив у "надзвичайну ситуацію". Колегам із Королівського флоту довелося підвозити їм мелену каву.

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Інцидент із підводним човном класу Södermanland трапився посеред Балтійського моря на навчаннях морських сил НАТО Baltops-2025. Історію описує німецький таблоїд Bild.

Союзникам Альянсу довелося поспішати на допомогу — патрульний катер Королівського флоту HMS Dasher привіз їм припаси.

Британський матрос закинув канат на підводний човен

"Це була лише кава, але ми довели, що наш катер класу P2000 може швидко й ефективно реагувати на потреби союзників", — пояснив ситуацію лейтенант Джек Мейсон.

Аби врятувати колег, британський матрос закинув канат на підводний човен, яким моряки передали водонепроникний мішок із кавою. Також туди вклали італійське печиво.

Катер HMS Dasher мав тримати дистанцію в 5 метрів, адже підводний човен випускав стиснений газ. У підсумку операція пройшла успішно і передавання кави зберегло боєготовність шведського підводного човна.

У навчаннях НАТО Baltops-2025 беруть участь майже 50 кораблів і підводних човнів, понад два десятки літаків і 9 000 військових із 17 країн. Маневри проводяться на площі 103 000 квадратних кілометрів, уточнює видання.

Нагадаємо, Велика Британія хоче побудувати підводні атомні ударні човни для протистояння агресії Росії.

Росія тим часом розмістила значні підводні сили на секретній базі Західна Особа біля Норвегії. Активність росіян пов'язують із новими геополітичними реаліями в Арктиці.