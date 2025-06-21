Выпивший мужчина решил прокатиться верхом на верблюде: эта поездка рассмешила Интернет (видео)

В одном из индийских городов двое мужчин ехали по автостраде, когда увидели на трассе верблюда, на котором верхом ехал мужчина. Водитель и его спутник поняли, что наездник оказался в беде и смогли помочь ему, а видео с поездкой неизвестного на верблюде стало вирусным в соцсетях.

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Двое друзей ехали на одной из автострад города Хиберабад в южной Индии, когда заметили на полосе мужчину, который ехал верхом на верблюде. Впоследствии они поняли, что наездник поехал кататься на животном навеселе и помогли остановить животное, а видео со скачками неизвестного стало вирусным в соцсетях, сообщает NDTV.

Двое мужчин ехали по автостраде, как случайно заметили верблюда с наездником посреди трассы. Через несколько секунд они поняли, что когда обратились к мужчине, который был верхом на животном, что он был нетрезв.

Вероятнее всего, он пытался остановить животное, однако одногорбый продолжал бежать на дороге. Случайные свидетели обогнали наездника с верблюдом и смогли остановить животное и мужчину верхом на нем.

Ролик с поездкой пьяного мужчины верхом на верблюде стал вирусным — за шесть дней с момента публикации он набрал почти 1 млн просмотров и более 30 тыс. лайков с сотнями комментариев.

Реакция пользователей

Юзеры в социальной сети положительно отреагировали на поступок мужчин, которые спасли пьяного наездника. Больше всего корреспонденты отметили следующие реплики:

"Молодцы. Спасли жизнь мужчине и животному";

"Будет ему уроком, что лезть верхом навеселе — это плохая идея";

"Я больше за верблюда переживал";

"Эта жизнь в Индии бывает довольно непредсказуемой";

"И какого он вот собрался ехать верхом, будучи пьяным? Загадка".

Ранее сообщалось, как бесплатный круиз пары стал очень дорогим. Через несколько дней после начала путешествия мужчина почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью, которая дорого обошлась ему.

Впоследствии стало известно, как в Лондоне мужчине запретили посещать парк из-за чрезмерной любви к лебедям. Ему выдали предписание, запрещающее контактировать с несколькими людьми, которые ранее делали ему замечания относительно его чрезмерного внимания к птицам.