Чоловік напідпитку вирішив прокататися верхи на верблюді: ця поїздка розсмішила мережу (відео)

В одному з індійських міст двоє чоловіків їхали автострадою, коли побачили на трасі верблюда, на якому верхи їхав чоловік. Водій та його супутник зрозуміли, що наїздник опинився в халепі та змогли допомогти йому, а відео з поїздкою невідомого на верблюді стало вірусним у соцмережах.

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Двоє друзів їхали на одній з автострад міста Хіберабад у південній Індії, коли помітили на смузі чоловіка, який їхав верхи на верблюді. Згодом вони зрозуміли, що наїздник поїхав кататися на тварині напідпитку та допомогли зупинити тварину, а відео зі скачками невідомого стало вірусним у соцмережах, повідомляє NDTV.

Двоє чоловіків їхали автострадою, як випадково помітили верблюда з наїздником посеред траси. За кілька секунд вони зрозуміли, що коли звернулися до чоловіка, який був верхи на тварині, що він був нетверезим.

Наймовірніше, він намагався зупинити тварину, однак одногорбий продовжував бігти на дорозі. Випадкові свідки обігнали наїздника з верблюдом та змогли зупинити тварину та чоловіка верхи на ньому.

Ролик з поїздкою чоловіка напідпитку верхи на верблюді став вірусним — за шість днів з моменту публікації він набрав майже 1 млн переглядів та понад 30 тис. лайків з сотнями коментарів.

Реакція користувачів

Юзери в соціальній мережі позитивно відреагували на вчинок чоловіків, які врятували п'яного наїздника. Найбільше дописувачі відзначили наступні репліки:

"Молодці. Врятували життя чоловіку та тварині";

"Буде йому уроком, що лізти верхи напідпитку — це погана ідея";

"Я більше за верблюда переймався";

"Це життя в Індії буває доволі непередбачуваним";

"І якого він оце зібрався їхати верхи, будучи п'яним? Загадка".

Раніше повідомлялося, як безкоштовний круїз пари став дуже дорогим. Через кілька днів після початку подорожі чоловік відчув себе погано і звернувся по медичну допомогу, яка дорого обійшлася йому.

Згодом стало відомо, як у Лондоні чоловікові заборонили відвідувати парк через надмірну любов до лебедів. Йому видали припис, який забороняє контактувати з кількома людьми, які раніше робили йому зауваження щодо його надмірної уваги до птахів.