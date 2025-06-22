НЛО или правительственные эксперименты: в небе над Белым Домом заметили неизвестный объект (видео)

В небе над Вашингтоном была замечена загадочная аномалия, вызвавшая шквал обсуждений и волну теорий — от инопланетного вмешательства до правительственного контроля погоды.

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В центре внимания оказался необычный радарный сигнал, похожий на шар или полосу, который пронесся над столицей США в момент сильной грозы. Об этом сообщает издание Unilad.

Аномалию первой заметила Кари Лейк, специальный советник Агентства США по глобальным медиа. Она опубликовала в соцсетях фрагмент радарной петли с зеленой стрелой, пролетевшей над городом, и задала подписчикам вопрос: "Что это такое?".

Сообщение вызвало ажиотаж — десятки пользователей начали строить предположения, включая теории о правительственных экспериментах с погодой и даже появлении НЛО.

Однако вскоре научное сообщество развеяло эти догадки.

Метеоролог, атмосферный ученый и "охотник за штормами" Мэтью Капучи объяснил, что наблюдавшийся сигнал — это всего лишь ложная отметка, вызванная помехами от конструкций рядом с радаром Национальной метеорологической службы в Стерлинге. Как выяснилось, источник сигнала — антенна пожарной службы аэропорта, которая частично блокирует радарный луч, вызывая отражения и артефакты на изображении.

Капучи подчеркнул, что такие явления встречаются регулярно и не являются поводом для паники. По его словам, радары иногда фиксируют не только атмосферные явления, но и птиц, самолеты, насекомых и даже вышки сотовой связи.

"Для метеорологов это не загадка, а вполне обыденное явление", — добавил он.

Напомним, ранее Фокус писал о таинственной сфере, найденной в Колумбии.

Напомним, марсоход NASA сделал любопытный снимок на поверхности Красной планеты. На снимке изображен объект, который в соцсетях уже окрестили "НЛО" в форме сладких драже Tic Tac.