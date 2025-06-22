НЛО чи урядові експерименти: у небі над Білим Домом помітили невідомий об'єкт (відео)

У небі над Вашингтоном було помічено загадкову аномалію, що викликала шквал обговорень і хвилю теорій — від інопланетного втручання до урядового контролю погоди.

Related video

У центрі уваги опинився незвичайний радарний сигнал, схожий на кулю або смугу, який пронісся над столицею США в момент сильної грози. Про це повідомляє видання Unilad.

Аномалію першою помітила Карі Лейк, спеціальний радник Агентства США з глобальних медіа. Вона опублікувала в соцмережах фрагмент радарної петлі із зеленою стрілою, що пролетіла над містом, і поставила підписникам запитання: "Що це таке?".

Повідомлення викликало ажіотаж — десятки користувачів почали робити припущення, включно з теоріями про урядові експерименти з погодою і навіть появу НЛО.

Однак незабаром наукова спільнота розвіяла ці здогадки.

Метеоролог, атмосферний учений і "мисливець за штормами" Метью Капучі пояснив, що спостережуваний сигнал — це лише помилкова позначка, викликана перешкодами від конструкцій поруч із радаром Національної метеорологічної служби в Стерлінгу. Як з'ясувалося, джерело сигналу — антена пожежної служби аеропорту, яка частково блокує радарний промінь, спричиняючи віддзеркалення та артефакти на зображенні.

Капучі наголосив, що такі явища трапляються регулярно і не є приводом для паніки. За його словами, радари іноді фіксують не тільки атмосферні явища, а й птахів, літаки, комах і навіть вишки стільникового зв'язку.

"Для метеорологів це не загадка, а цілком буденне явище", — додав він.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про таємничу сферу, знайдену в Колумбії.

Нагадаємо, марсохід NASA зробив цікавий знімок на поверхні Червоної планети. На знімку зображено об'єкт, який у соцмережах уже охрестили "НЛО" у формі солодких драже Tic Tac.