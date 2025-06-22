Бизнес-супруги покинули мегаполис из-за загрязнения воздуха: их история стала вирусной (видео)

27-летние бизнесмены из Индии Ашвин и Аларна решили покинуть город Бангалор, который является одним из самых загрязненных мест в стране, из-за погрешений своего здоровья. Видео в соцсетях с рассказом молодых людей стало вирусным и вызвало оживленную дискуссию относительно экологии в этом районе Индии.

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27-летние Ашвин и Аларна в течение двух лет жили в городе Бангалор на юге Индии, но решили переехать из-за ухудшения качества воздуха, что негативно повлияло на их здоровье. В видео, которое быстро стало вирусным в Instagram, супруги рассказали о причинах своего решения, что вызвало оживленную дискуссию в соцсетях, пишет издание NDTV.

Видео пары стало вирусным — набрало почти 1 млн просмотров, более 27 тыс. лайков и почти тысячу комментариев относительно причин отъезда бизнес-пары.

"Возможно, вы нас возненавидите, но Бангалор медленно нас убивает, и никто этого не замечает", — говорится в обращении, которое опубликовали 27-летние Ашвин и Апарна, работающие в корпоративном секторе.

По словам пары, они вели бизнес в городе, однако несмотря на многочисленные отзывы о приятном климате, загрязнение воздуха сильно навредило их здоровью.

"Люди говорят, что в Бангалоре свежий воздух и отличная погода. Но это действительно так?" — спрашивает Апарна в видео. Она отметила, что в феврале 2025 года индекс качества воздуха (AQI) достиг шокирующей отметки 297 — это уровень, который классифицируется как "очень нездоровый" и приближается к "опасному".

"Если бы мы знали это раньше, возможно, уже давно бы поехали. Нам нравилась атмосфера города. Люди. Еда. Но мы не понимали, чем дышим каждый день. Бангалор — прекрасное место. И для бизнеса это один из лучших городов. Но нам пришлось принять это решение как можно скорее. Пока город не втянул нас полностью, мы решили уехать", — говорится в ролике пары.

Реакция соцсетей

В своих ответах, пользователи разделились на две группы: одни из числа местных раскритиковали пару, но были и те, кто поддержал их. Больше всего юзеры отметили следующие реплики:

"Спасибо, что сказали правду... У меня были такие же проблемы, постоянные головные боли... Я уехала из того города после трех лет. Теперь — действительно счастливая и здоровая";

"На самом деле жители Бангалора рады вашему решению. Вдохновите еще кого-то!"

"Люди вас ненавидят, но вы на 100% правы".

"Мы все должны заботиться о нашем городе и бороться за чистый воздух и инфраструктуру, вместо того чтобы ссориться из-за разделения на север и юг";

"Спасибо, что покинули город. Без вас действительно будет дышаться немножко легче!".

Ранее сообщалось, как пара зарабатывает тысячи долларов, продавая подержанную одежду. Мужчина таки решился покинуть работу менеджера на складе самообслуживания, чтобы помочь жене с бизнесом.

Впоследствии стало известно, что супруги поехали в многолетний круиз и стали состоятельными. Ланетт и Йохан Канен решили провести пенсию в открытом море, где обеспечены жильем, питанием и обслуживанием на ближайшие годы.