Бізнес-подружжя покинуло мегаполіс через забрудення повітря: їхня історія стала вірусною (відео)

27-річні бізнесмени з Індії Ашвін і Аларна вирішили покинути місто Бангалор, яке є одним з найзабрудненіших місць в країні, через погрішення свого здоров'я. Відео у соцмережах з розповіддю молодих людей стало вірусним і викликало жваву дискусію щодо екології в цьому районі Індії.

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27-річні Ашвін і Аларна протягом двох років жили в місті Бангалор на півдні Індії, та вирішили переїхати через погіршення якості повітря, що негативно вплинуло на їхнє здоров’я. У відео, яке швидко стало вірусним в Instagram, подружжя розповіло про причини свого рішення, що викликало жваву дискусію в соцмережах, пише видання NDTV.

Відео пари стало вірусним — набрало майже 1 млн переглядів, понад 27 тис. вподобань і майже тисячу коментарів стосовно причин від'їзду бізнес-пари.

"Можливо, ви нас зненавидите, але Бангалор повільно нас вбиває, і ніхто цього не помічає", — йдеться у зверненні, яке опублікували 27-річні Ашвін і Апарна, які працюють у корпоративному секторі.

За словами пари, вони вели бізнес у місті, однак попри численні відгуки про приємний клімат, забруднення повітря сильно зашкодило їхньому здоров’ю.

"Люди кажуть, що в Бангалорі свіже повітря і чудова погода. Але це справді так?" — запитує Апарна у відео. Вона наголосила, що в лютому 2025 року індекс якості повітря (AQI) досяг шокуючої позначки 297 — це рівень, який класифікується як "дуже нездоровий" і наближається до "небезпечного".

"Якби ми знали це раніше, можливо, вже давно б поїхали. Нам подобалася атмосфера міста. Люди. Їжа. Але ми не розуміли, чим дихаємо щодня. Бангалор — прекрасне місце. І для бізнесу це одне з найкращих міст. Але нам довелося прийняти це рішення якомога швидше. Поки місто не втягнуло нас повністю, ми вирішили виїхати", — йдеться в ролику пари.

Реакція соцмереж

У своїх відповідях, користувачі розділилися на дві групи: одні з-поміж місцевих розкритикували пару, але були й ті, хто підтримав їх. Найбільше юзери відзначили наступні репліки:

"Дякую, що сказали правду… У мене були такі ж проблеми, постійні головні болі… Я виїхала з того міста після трьох років. Тепер — справді щаслива і здорова";

"Насправді жителі Бангалору раді вашому рішенню. Надихніть ще когось!"

"Люди вас ненавидять, але ви на 100% праві".

"Ми всі маємо дбати про наше місто і боротися за чисте повітря та інфраструктуру, замість того щоб сваритися через розподіл на північ і південь";

"Дякую, що покинули місто. Без вас справді буде дихатися трошки легше!".

Раніше повідомлялося, як пара заробляє тисячі доларів, продаючи вживаний одяг. Чоловік таки наважився покинути роботу менеджера на складі самообслуговування, аби допомогти дружині з бізнесом.

Згодом стало відомо, що подружжя поїхало в багаторічний круїз і стало заможним. Ланетт і Йохан Канен вирішили провести пенсію у відкритому морі, де забезпечені житлом, харчуванням та обслуговуванням на найближчі роки.