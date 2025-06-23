"Настоящее сокровище": что нашла семья во время ремонта под старым линолеумом (фото)

Мужчина сделал необычную находку в старом доме. Под напольным покрытием скрывались газетные страницы 1951 года. Сообщение вызвало волну обсуждений, люди вспоминали, какой раньше была жизнь и как выглядела пресса

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Старые газеты, найденные под линолеумом в доме начала 20 века, вызвали волну ностальгии и обсуждений на Reddit. Пользователь u/Samethang-0 поделился в сабреддите r/centuryhomes снимками неожиданной находки.

Газетные страницы использовались как подложка при ремонте пола.

Пост под названием "Поднял старый линолеум" собрал тысячи лайков. На фотографиях видно пожелтевшие газетные полосы с винтажной рекламой, списками фильмов и даже старыми комиксами. Комментаторы гадают, к какому году они относятся: большинство сошлись на версии, что это примерно 1951 год.

"Ты нашел настоящее сокровище! Я завидую", "Это часть истории. Обязательно сохрани их", "Ого! Какого года эти газеты? Так приятно их читать и видеть цены того времени", — писали они.

На фотографиях видно пожелтевшие газетные полосы с винтажной рекламой, списками фильмов и даже старыми комиксами Фото: Reddit

Были и те кто увидел пользу в старых заметках.

"Благодаря историческим архивам такой газеты мне удалось собрать воедино истории жизни первоначальных владельцев дома 1896 года постройки, в котором я живу, а также историю участка земли, на котором он расположен", — написал один из пользователей.

Автор отметил, что линолеум держался без клея и легко снялся, что позволило сохранить газетные страницы в неплохом состоянии.

Люди предложили оформить находку в рамку и повесить на стену Фото: Reddit

Публикация не только вызвала всплеск ностальгии, но и вдохновила дискуссию о былом очаровании местных газет. Пользователи вспоминали времена, когда в новостях писали о каждом визите к соседям или поездке в другой город.

"Представьте, вы просто приехали к тетке, и об этом пишут в газете", — пошутил один из пользователей.

Некоторые предложили оформить находку в рамку и повесить на стену, как исторический артефакт и повод для беседы.

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