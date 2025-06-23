"Справжній скарб": що знайшла сім'я під час ремонту під старим лінолеумом (фото)

Чоловік зробив незвичайну знахідку в старому будинку. Під покриттям підлоги ховалися газетні сторінки 1951 року. Повідомлення викликало хвилю обговорень, люди згадували, яким раніше було життя і який вигляд мала преса

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Старі газети, знайдені під лінолеумом у будинку початку 20 століття, викликали хвилю ностальгії та обговорень на Reddit. Користувач u/Samethang-0 поділився в сабреддиті r/centuryhomes знімками несподіваної знахідки.

Газетні сторінки використовувалися як підкладка під час ремонту підлоги.

Пост під назвою "Підняв старий лінолеум" зібрав тисячі лайків. На фотографіях видно пожовклі газетні шпальти з вінтажною рекламою, списками фільмів і навіть старими коміксами. Коментатори гадають, до якого року вони належать: більшість зійшлися на версії, що це приблизно 1951 рік.

"Ти знайшов справжній скарб! Я заздрю", "Це частина історії. Обов'язково збережи їх", "Ого! Якого року ці газети? Так приємно їх читати й бачити ціни того часу", — писали вони.

На фотографіях видно пожовклі газетні шпальти з вінтажною рекламою, списками фільмів і навіть старими коміксами Фото: Reddit

Були й ті, хто побачив користь у старих нотатках.

"Завдяки історичним архівам такої газети мені вдалося зібрати воєдино історії життя первісних власників будинку 1896 року побудови, в якому я живу, а також історію ділянки землі, на якій він розташований", — написав один із користувачів.

Автор зазначив, що лінолеум тримався без клею і легко знявся, що дало змогу зберегти газетні сторінки в непоганому стані.

Люди запропонували оформити знахідку в рамку і повісити на стіну Фото: Reddit

Публікація не лише викликала сплеск ностальгії, а й надихнула дискусію про колишню чарівність місцевих газет. Користувачі згадували часи, коли в новинах писали про кожен візит до сусідів чи поїздку в інше місто.

"Уявіть, ви просто приїхали до тітки, і про це пишуть у газеті", — пожартував один із користувачів.

Дехто запропонував оформити знахідку в рамку і повісити на стіну, як історичний артефакт і привід для бесіди.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік влаштував розпродаж у дворі та залишився без меблів. Житель Канади Курт Айріш вирішив роздати старі речі перед переїздом, але разом з ними хтось забрав його стіл. Користувачі соцмереж почали ділитися схожими історіями та курйозними непорозуміннями.

Також стало відомо, який секрет зберігає підвал старовинного будинку 1950-х років. Житель Міннесоти (США) знайшов старовинний ключ, захований у підсобці, за роки після переїзду до свого нового житла. Знахідка швидко привернула увагу користувачів соцмереж, викликавши безліч теорій про її походження.