Женщина упала в кратер активного вулкана: через 3 дня стало известно, что она жива (фото)

26-летняя бразильская танцовщица Джулиана Маринс застряла в кратере активного вулкана в Индонезии после падения с высоты почти 300 метров. Команда спасателей уже третий день пытается добраться до туристки, которая сорвалась с туристического маршрута на горе Ринджани.

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Джулиана из Рио-де-Жанейро, Бразилия, сорвалась с туристического маршрута в субботу, 21 июня, во время восхождения на 3726-метровую гору Ринджани на острове Ломбок. Об этом пишет издание The Sun.

По словам представителя полиции Николаса Османа, несчастный случай произошел, когда туристка из-за усталости отстала от группы. "Потерпевшая почувствовала усталость. Гид посоветовал ей отдохнуть. Однако, когда он вернулся за ней, то женщины уже на месте не было", — пояснил Осман.

Кадры с дрона

Кадры, якобы сделанные с дрона, показывают, как женщина сидит в ущелье. Очевидно, что она очень истощена и отчаянно нуждается в помощи. Потерпевшая скатилась почти 300 метров по склону, прежде чем остановиться возле озера Сегара Анак.

Джулиана оказалась в кратере активного вулкана Фото: Instagram

Спасательные работы осложняются холодом и туманом. Участники операции подтвердили, что туристка изменила свое местоположение с момента падения.

Сестра Джулианы, Мариана Маринс, опровергла фейковые сообщения об успешном спасении.

"Мы получили информацию, что спасательная команда доставила Джулиане еду, воду и теплую одежду. Это неправда. Пока что спасатели не смогли добраться до нее, поскольку веревки были недостаточно длинными, да и плохая видимость. Все видео, которые были сделаны, — ложь, включая то, где показано, как спасатели добрались до нее", — заявила женщина.

Заявление представителей власти

Министерство иностранных дел Бразилии сообщило, что их посольство в Джакарте направило представителей для мониторинга спасательной операции. Джулиана путешествовала по Азии с февраля. Ранее она посетила Таиланд, Вьетнам и Филиппины.

Джулиана из Рио-де-Жанейро Фото: Instagram

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