Жінка впала у кратер активного вулкана: через 3 дні стало відомо, що вона жива (фото)

26-річна бразильська танцівниця Джуліана Маринс застрягла в кратері активного вулкана в Індонезії після падіння з висоти майже 300 метрів. Рятувальна команда уже третій день намагається дістатися до туристки, яка зірвалася з туристичного маршруту на горі Рінджані.

Related video

Джуліана з Ріо-де-Жанейро, Бразилія, зірвалася з туристичного маршруту в суботу, 21 червня, під час сходження на 3726-метрову гору Рінджані на острові Ломбок. Про це пише видання The Sun.

За словами представника поліції Ніколаса Османа, нещасний випадок стався, коли туристка через втому відстала від групи. "Потерпіла відчула втому. Гід порадив їй відпочити. Однак, коли він повернувся за нею, то жінки там вже не було", — пояснив Осман.

Кадри з дрона

Кадри, начебто зроблені з дрона, показують, як жінка сидить в ущелині. Очевидно, що вона дуже виснажена та відчайдушно потребує допомоги. Потерпіла скотилася майже 300 метрів по схилу, перш ніж зупинитися біля озера Сегара Анак.

Джуліана опинилась у кратері активного вулкана Фото: Instagram

Рятувальні роботи ускладнюються холодом та туманом. Учасники операції з порятунку підтвердили, що туристка змінила своє місцеположення з моменту падіння.

Сестра Джуліани, Маріана Маринс, спростувала фейкові повідомлення про успішний порятунок.

"Ми отримали інформацію, що рятувальна команда доставила Джуліані їжу, воду та теплий одяг. Це неправда. Поки що рятувальники не змогли дістатися до неї, оскільки мотузки були недостатньо довгими, та й погана видимість. Усі відео, які були зроблені, — брехня, включно з тим, де показано, як рятувальники дісталися до неї", — заявила жінка.

Заява представників влади

Міністерство закордонних справ Бразилії повідомило, що їхнє посольство в Джакарті направило представників для моніторингу рятувальної операції. Джуліана подорожувала Азією з лютого. Раніше вона відвідавши Таїланд, В'єтнам та Філіппіни.

Джуліана з Ріо-де-Жанейро Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

7-річного хлопчика знайшли серед диких левів: як йому вдалось вижити. Дитина пішла з дому 27 грудня, подавшись у мисливський парк "Матусадона", але знайти дорогу назад так і не змогла.

Тара і Кіт Годе зі США поділилися, як виглядає життя в автономії — далеко від благ цивілізації. Подружжя самостійно ловить рибу, полює на дичину та насолоджується єднанням із природою.

Крім того, чоловік знайшов у джунглях незвідане "джерело Амазонки", що він там побачив.