Женщина решила переименовать котенка после визита к ветеринару: в чем была причина

Молодая женщина была уверена, что взяла домой котенка-самца по кличке Донни. Однако при первом же визите к ветеринару она узнала, что ее питомец оказался девочкой. Теперь ее зовут Донателла.

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Обычный визит к ветеринару обернулся настоящим сюрпризом для молодой женщины, недавно взявшей в дом нового питомца. Владелица аккаунта @dingoanddonny в TikTok поделилась своей историей в одном из видео.

Вместо игривого "мальчика" Донни девушка оказалась хозяйкой кошки, и тут же переименовала животное в Донателлу.

Она рассказала, что недавно взяла крошечного пушистого котенка, надеясь, что тот подружится с ее взрослым котом по кличке Динго. Малыш получил имя Донни и уже начал осваиваться в новом доме, когда хозяйка решила отвести его на плановый осмотр к ветеринару.

Там ее и ждала неожиданность: ветеринар сообщил, что Донни — вовсе не самец.

"Я была в шоке, но не в обиде", — пишет девушка в подписи к видео.

В комментариях она уточняет, что котенка она взяла всего два дня назад, так что к новому имени привыкнуть будет несложно.

На видео Донателла выглядит слегка озадаченной, как будто сама не понимает, как ее можно было спутать с мальчиком. Впрочем, путаница с полом — не такая уж редкость. Как отмечают специалисты, у маленьких котят различить гендерные признаки бывает непросто, особенно для неопытных владельцев. Визуальные различия между полами у новорожденных выражены слабо, и даже окрас может сбить с толку.

Пользователи TikTok восприняли новость с юмором:

"Это лицо — стопроцентная девочка! Я не могу объяснить почему, но оно говорит само за себя";

"Вы заметили это рано и, вероятно, избежали визита к психиатру";

"То же самое случилось и со мной".

Под видео также появились десятки похожих историй: зрители делились, как их домашние животные из Гектора превращались в Грету, а Эдди внезапно становился Эдной после визита к врачу.

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