Жінка вирішила перейменувати кошеня після візиту до ветеринара: у чому була причина

Молода жінка була впевнена, що взяла додому кошеня-самця на прізвисько Донні. Однак під час першого ж візиту до ветеринара вона дізналася, що її вихованець виявився дівчинкою. Тепер її звуть Донателла.

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Звичайний візит до ветеринара обернувся справжнім сюрпризом для молодої жінки, яка нещодавно взяла в дім нового вихованця. Власниця акаунта @dingoanddonny в TikTok поділилася своєю історією в одному з відео.

Замість грайливого "хлопчика" Донні дівчина виявилася господинею кішки, і одразу ж перейменувала тварину на Донателлу.

Вона розповіла, що нещодавно взяла крихітне пухнасте кошеня, сподіваючись, що воно подружиться з її дорослим котом на прізвисько Дінго. Малюк отримав ім'я Донні й вже почав освоюватися в новому домі, коли господиня вирішила відвести його на плановий огляд до ветеринара.

Там на неї й чекала несподіванка: ветеринар повідомив, що Донні — зовсім не самець.

"Я була шокована, але не ображена", — пише дівчина в підписі до відео.

У коментарях вона уточнює, що кошеня вона взяла всього два дні тому, тож до нового імені звикнути буде нескладно.

На відео Донателла виглядає злегка спантеличеною, ніби сама не розуміє, як її можна було сплутати з хлопчиком. Утім, плутанина зі статтю — не така вже й рідкість. Як зазначають фахівці, у маленьких кошенят розрізнити гендерні ознаки буває непросто, особливо для недосвідчених власників. Візуальні відмінності між статями у новонароджених виражені слабо, і навіть забарвлення може збити з пантелику.

Користувачі TikTok сприйняли новину з гумором:

"Це обличчя — стовідсоткова дівчинка! Я не можу пояснити чому, але воно говорить саме за себе";

"Ви помітили це рано і, ймовірно, уникли візиту до психіатра";

"Те ж саме сталося і зі мною".

Під відео також з'явилися десятки схожих історій: глядачі ділилися, як їхні домашні тварини з Гектора перетворювалися на Грету, а Едді раптово ставав Едною після візиту до лікаря.

Раніше Фокус повідомляв, що з цуценяти сенбернара і пуделя виріс пухнастий гігант вагою 42 кг. Домашня тварина на прізвисько Марлі спочатку здавався звичайним собакою, але з часом перетворився на величезного сен-бердудля, який став зіркою в соцмережах.

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