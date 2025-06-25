"Помогите": пара вернулась из отпуска, не готовая к тому, что они обнаружат дома (видео)

Супруги из Испании вернулись домой после отпуска и с ужасом обнаружили, что их дом буквально наполнен пауками. Женщина по имени Джулия показала, что их встретили десятки (если не сотни) насекомых, захвативших стены и потолок.

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Когда Джулия и ее супруг вернулись в свой дом в Испании после отпуска, они даже не подозревали, что стали "гостями" в собственном жилище. Об этом женщина рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Джулия показала, что их встретили десятки (если не сотни) пауков, захвативших стены и потолок их дома.

В ролике, опубликованном 11 июня, можно увидеть, как пауки буквально оккупировали жилище: от крошечных скоплений по три-четыре особи до целых паучьих "колоний" из двух десятков насекомых.

"Я просто заходила из комнаты в комнату и не могла понять почему они здесь", — рассказала девушка.

Надеясь на объяснение, Джулия обратилась к пользователям TikTok с простым вопросом: "Это нормально? Помогите". Но даже самые логичные версии не смогли ее успокоить. В подписи к видео она честно призналась: "Полагаю, мы переезжаем".

По словам Джулии, до отпуска проблема с пауками вроде бы уже была решена

По словам Джулии, до отпуска проблема с пауками вроде бы уже была решена — их помог убрать сосед. Но, как оказалось, паучьи "квартиранты" вернулись.

"Становится все хуже и хуже. Кажется, они просто переселяются за одну ночь", — говорит она. Даже ее партнер, старающийся сохранять спокойствие, выглядел растерянным, ходя по дому с руками на голове.

Зрители отреагировали молниеносно. Видео собрало более 192 тысяч просмотров и сотни комментариев.

"Мне пришлось бы позвонить в страховую и сказать, что дом сгорел", "Я бы просто умер", "Это теперь дом пауков", — писали они.

Жуткая история быстро разлетелась по соцсетям, а дом Джулии, по мнению комментаторов, официально сменил владельцев.

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