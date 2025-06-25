"Допоможіть": пара повернулася з відпустки, не готова до того, що вони знайдуть удома (відео)

Подружжя з Іспанії повернулося додому після відпустки і з жахом виявило, що їхній будинок буквально наповнений павуками. Жінка на ім'я Джулія показала, що їх зустріли десятки (якщо не сотні) комах, які захопили стіни та стелю.

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Коли Джулія та її чоловік повернулися у свій будинок в Іспанії після відпустки, вони навіть не підозрювали, що стали "гостями" у власній оселі. Про це жінка розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Джулія показала, що їх зустріли десятки (якщо не сотні) павуків, які захопили стіни й стелю їхнього будинку.

У ролику, опублікованому 11 червня, можна побачити, як павуки буквально окупували житло: від крихітних скупчень по три-чотири особини до цілих павукових "колоній" із двох десятків комах.

"Я просто заходила з кімнати в кімнату і не могла зрозуміти, чому вони тут", — розповіла дівчина.

Сподіваючись на пояснення, Джулія звернулася до користувачів TikTok із простим запитанням: "Це нормально? Допоможіть". Але навіть найлогічніші версії не змогли її заспокоїти. У підписі до відео вона чесно зізналася: "Гадаю, ми переїжджаємо".

За словами Джулії, до відпустки проблему з павуками начебто вже було вирішено

За словами Джулії, до відпустки проблему з павуками начебто вже було вирішено — їх допоміг прибрати сусід. Але, як виявилося, павукові "квартиранти" повернулися.

"Стає все гірше і гірше. Здається, вони просто переселяються за одну ніч", — каже вона. Навіть її партнер, який намагається зберігати спокій, виглядав розгубленим, ходячи будинком із руками на голові.

Глядачі відреагували блискавично. Відео зібрало понад 192 тисячі переглядів і сотні коментарів.

"Мені довелося б зателефонувати в страхову і сказати, що будинок згорів", "Я б просто помер", "Це тепер будинок павуків", — писали вони.

Моторошна історія швидко розлетілася соцмережами, а будинок Джулії, на думку коментаторів, офіційно змінив власників.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік купив "найпотворніший будинок на вулиці" і перетворив його на затишне житло. Еш Мацціна з Лондона (Англія) кардинально перетворив занедбану вікторіанську споруду. За два роки він своїми руками перетворив похмуру терасу на стильне і затишне житло, здивувавши людей з усього світу.

Також стало відомо, що жінка перетворила гараж на затишний будинок і здає його в оренду. Брі Делла Рокка знайшла оригінальний спосіб залишитися у Вільямстауні (США), попри високі ціни на житло. Вона перетворила гараж на дві машини на невеликий будинок для оренди, який тепер забезпечує стабільний дохід.