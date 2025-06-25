Мужчина услышал странный шум из-под земли: он был не готов увидеть, что там происходит

Обычный рабочий день правоохранителя в Аризоне, США, закончился героической спасательной операцией. Он нашел под землей маленькую собаку, застрявшую в глубокой яме глубиной более 3 метров.

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Мужчина из города Прескотт-Вэлли во время плановой инспекции территории едва не упал в замаскированную яму. Неожиданно он услышал лай, доносившийся снизу. "Он посмотрел вниз и, к своему большому удивлению, увидел маленькую собаку", — сообщил в Facebook офис шерифа этого округа.

Животное оказалось на дне ямы глубиной более 10 футов (около 3 метров). Офицер, прибывший на место происшествия, быстро приступил к спасательной операции: он нашел лестницу и спустился в яму за пострадавшим песиком.

"Собака имела возможные травмы передних лап, но в целом чувствовала себя нормально", — отметили в офисе шерифа.

Правоохранитель поднял животное на поверхность. Поскольку владельца найти не удалось, собаку отвезли ветеринарам, а затем переместили в приют для животных.

В сети поблагодарили за спасение

"Спасибо всем, кто участвовал в спасении этого малыша!";

"Спасибо вам, сэр, за спасение! Не могу представить, через что прошло это бедное маленькое животное. Вы настоящий герой. Пусть Бог благословит вас!";

"Яму нужно засыпать!";

"Кто, черт возьми, оставляет такое открытым? Это могло убить ребенка".

По данным Shelter Animals Count, в 2024 году примерно 7 миллионов животных попали в приюты в США, что почти на 3 процента больше, чем в 2023-м.

Напомним, жительница Флориды Нэнси Мут взяла из приюта щенка по имени Рокко. Волонтеры рассказали ей, что малыш был самым маленьким в помете и часто страдал от нападений братьев и сестер. Сначала женщина была уверена, что приобрела черного лабрадора, но впоследствии выяснилось, что ее питомец принадлежит к совсем другой породе.

А вот жительница Нью-Джерси услышала громкий шум из соседней комнаты и решила, что ее собака попала в беду. Когда она бросилась на помощь, то обнаружила, что это ее кот просто играет. После публикации этого забавного случая в TikTok видео быстро набрало многочисленные просмотры, лайки и комментарии.