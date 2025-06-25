Чоловік почув дивний шум з-під землі: він був не готовий побачити, що там відбувається

Звичайний робочий день правоохоронця в Аризоні, США, закінчився героїчною операцією з порятунку. Він знайшов під землею маленьку собаку, що застрягла в глибокій ямі понад 3 метри завглибшки.

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Чоловік з міста Прескотт-Веллі під час планової інспекції території ледь не впав у замасковану яму. Несподівано він почув гавкіт, що доносився знизу. "Він поглянув вниз і, на свій великий подив, побачив маленьку собаку", — повідомив у Facebook офіс шерифа цього округу.

Тварина опинилася на дні ями завглибшки понад 10 футів (близько 3 метрів). Офіцер, який прибув на місце події, швидко приступив до рятувальної операції: він знайшов драбину та спустився в яму за постраждалим песиком.

"Собака мала можливі травми передніх лап, але в цілому почувався нормально", — зазначили в офісі шерифа.

Правоохоронець підняв тварину на поверхню. Оскільки власника знайти не вдалося, собаку відвезли ветеринарам, а згодом перемістили у притулок для тварин.

У мережі подякували за порятунок

"Дякую всім, хто брав участь у порятунку цього малюка!";

"Дякую вам, сер, за порятунок! Не можу уявити, через що пройшла ця бідна маленька тваринка. Ви справжній герой. Нехай Бог благословить вас!";

"Яму потрібно засипати!";

"Хто, чорт забирай, залишає таке відкритим? Це могло вбити дитину".

За даними Shelter Animals Count, у 2024 році приблизно 7 мільйонів тварин потрапили до притулків у США, що майже на 3 відсотки більше, ніж у 2023-му.

Нагадаємо, мешканка Флориди Ненсі Мут взяла з притулку щеня на ім'я Рокко. Волонтери розповіли їй, що малюк був найменшим у посліді та часто страждав від нападів братів і сестер. Спочатку жінка була впевнена, що придбала чорного лабрадора, але згодом з'ясувалось, що її вихованець належить до зовсім іншої породи.

А от жителька Нью-Джерсі почула гучний шум з сусідньої кімнати і вирішила, що її собака потрапив у біду. Коли вона кинулась на допомогу, то виявила, що це її кіт просто бавиться. Після публікації цього кумедного випадку в TikTok відео швидко набрало численні перегляди, лайки та коментарі.