Пассажирка почувствовала удар при посадке и приняла "алкогольный душ" (видео)

Пассажиры рейса Ryanair оказались облиты алкоголем после того, как при жесткой посадке в салоне разбились две бутылки, хранившиеся в верхнем багажном отсеке.

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Инцидент произошел на борту бюджетного рейса Ryanair и был запечатлен на видео, опубликованном в TikTok пользовательницей под ником amber.waite.jones.

Пассажиры рейса Ryanair стали жертвами необычного инцидента. Во время жесткой посадки две бутылки алкоголя, хранившиеся в багажной полке, разбились и вылились прямо на людей, оставив некоторых из них в буквальном смысле промокшими до нитки.

С момента публикации ролик набрал более 2,3 миллиона просмотров. На кадрах видно, как одна из пассажирок стоит в проходе вся мокрая, а другая сидит, натянув на голову капюшон, скрываясь от последствий неожиданного "ливня".

"Приземление произошло с таким сильным ударом о землю, что две бутылки алкоголя в верхнем отсеке разбились и вылились на нас. Но, по крайней мере, сиденья были чистыми и красивыми", — говорится в описании к видео.

Пассажирка самолета отметила комичность ситуации Фото: TikTok

Пользователи TikTok отреагировали на ситуацию с иронией и недоумением. Многие подчеркнули, что в случившемся виновата не авиакомпания, а пассажиры, которые нарушили правила перевозки жидкостей.

"Вот почему жидкости нужно хранить под сиденьем", "Это не вина Ryanair. Это вина пассажира, который не умеет упаковывать багаж", "Отличный способ дезинфекции", — писали пользователи.

Издание Newsweek отмечает, что специалисты напоминают, что в верхних отсеках размещать напитки (особенно алкоголь) крайне нежелательно, так как в случае турбулентности или жесткой посадки это может привести к опасным ситуациям, включая замыкания или даже возгорание.

Несмотря на "мокрые последствия", пост вызвал в целом добродушную реакцию.

"Иногда остается только посмеяться", — заметил один из пользователей. Автор видео подтвердила: "Это было так смешно, просто стало жаль всех".

Представители Ryanair и автор поста пока не прокомментировали ситуацию официально.

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