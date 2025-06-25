Пасажирка відчула удар під час посадки і прийняла "алкогольний душ" (відео)

Пасажири рейсу Ryanair виявилися облиті алкоголем після того, як під час жорсткої посадки в салоні розбилися дві пляшки, що зберігалися у верхньому багажному відсіку.

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Інцидент стався на борту бюджетного рейсу Ryanair і був зафіксований на відео, опублікованому в TikTok користувачкою під ніком amber.waite.jones.

Пасажири рейсу Ryanair стали жертвами незвичайного інциденту. Під час жорсткої посадки дві пляшки алкоголю, що зберігалися в багажній полиці, розбилися і вилилися прямо на людей, залишивши деяких із них у буквальному сенсі промоклими до нитки.

З моменту публікації ролик набрав понад 2,3 мільйона переглядів. На кадрах видно, як одна з пасажирок стоїть у проході вся мокра, а інша сидить, натягнувши на голову капюшон, ховаючись від наслідків несподіваної "зливи".

"Приземлення відбулося з таким сильним ударом об землю, що дві пляшки алкоголю у верхньому відсіку розбилися і вилилися на нас. Але, принаймні, сидіння були чистими й красивими", — йдеться в описі до відео.

Пасажирка літака відзначила комічність ситуації Фото: TikTok

Користувачі TikTok відреагували на ситуацію з іронією і подивом. Багато хто підкреслив, що в тому, що трапилося, винна не авіакомпанія, а пасажири, які порушили правила перевезення рідин.

"Ось чому рідини потрібно зберігати під сидінням", "Це не вина Ryanair. Це вина пасажира, який не вміє упаковувати багаж", "Відмінний спосіб дезінфекції", — писали користувачі.

Видання Newsweek зазначає, що фахівці нагадують, що у верхніх відсіках розміщувати напої (особливо алкоголь) украй небажано, адже в разі турбулентності або жорсткої посадки це може призвести до небезпечних ситуацій, включно із замиканнями або навіть загорянням.

Попри "мокрі наслідки", пост викликав загалом добродушну реакцію.

"Іноді залишається тільки посміятися", — зауважив один із користувачів. Авторка відео підтвердила: "Це було так смішно, просто стало шкода всіх".

Представники Ryanair і автор поста поки що не прокоментували ситуацію офіційно.

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