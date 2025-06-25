Голодный ребенок повеселил соцсети поведением во время землетрясения: что он натворил (видео)

Голодный ребенок из Цинъюаня в провинции Гуандун на юге Китая стал звездой соцсетей после того, как даже во время землетрясения магнитудой 4,3 балла, имевшего место 23 июня, не смог оторваться от еды, несмотря на грозящую опасность.

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Видео, опубликованное South China Morning Post, уже стало вирусным, набрав десятки тысяч просмотров и массу смешных комментариев.

На обнародованных кадрах отец и двое его сыновей ужинают, пока мать возится в ванной. В какой-то момент дом начинает ходить ходором из-за землетрясения, и мужчина уводит детей в безопасную комнату, а также зовет няню, чтобы она быстрее шла к ним. Мать семейства в это время была в командировке.

Неожиданно старший ребенок выбегает обратно в кухню и начинает жадно запихивать в себя еду, стоящую на круглой вращающейся подставке на столе. Среди блюд – жареный лук, рыба, горох и свинина, а также миска риса.

После повторного приказа отца немедленно прятаться, ребенок хватает миску с собой, но вскоре возвращается и продолжает запихивать в себя еду из другой тарелки, после чего все же убегает в комнату.

Позже отец мальчиков по фамилии Ли объяснил, что поскольку они живут на девятом этаже, он беспокоился, что его сын может пораниться, неся еду, поэтому быстро вмешался и убедил отпрыска поставить тарелки на место.

Все четверо быстро спустились на первый этаж и переждали землетрясение в безопасном месте. Когда они почувствовали, что опасность миновала, то вернулись домой и продолжили ужинать.

Ли сказал, что пока они ждали снаружи, его старший сын даже хотел вернуться внутрь, чтобы забрать свой дрон.

"В то время я так нервничал и просто говорил ему бежать, бежать. У него природный комедийный ген. Я понял, насколько это смешно, только посмотрев видео", – признавался мужчина. Он добавил, что блюдо, которое его сын так хотел спасти, не обязательно было его любимым, но "ему просто нравится есть".

После пережитого отец сказал сыну:

"Жизнь превыше всего, безопасность превыше всего. Не думай о материальных благах. Когда происходит землетрясение, твоим приоритетом должно быть бегство и обеспечение своей безопасности".

Мистер Ли сос воими сыновьями Фото: South China Morning Post

Реакция соцсетей

В комментариях пользователи вовсю шутят над ситуацией.

"Землетрясение временно, но еда вечна", "У этого мальчика главным приоритетом было доесть еду", "Это действительно воплощение фразы "Я не умру голодным призраком", "Его урчание в животе стало причиной землетрясения", "Во Вьетнаме мы обычно говорим: "Никакие бедствия не могут повлиять на ужин человека, пусть едят"", "Уважение. Хоть это и немного смешно, но он был очень преднамеренным и целенаправленным в своих действиях", – пишут под видео.

Ранее Фокус писал, что выпивший мужчина решил прокатиться верхом на верблюде, и его прогулка насмешила Интернет. Также мы рассказывали, что женщина, снимая видео с дочерью, услышала страшный звук.