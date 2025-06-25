Голодна дитина повеселила соцмережі поведінкою під час землетрусу: що вона накоїла (відео)

Голодна дитина з Цин'юаня в провінції Гуандун на півдні Китаю стала зіркою соцмереж після того, як навіть під час землетрусу магнітудою 4,3 бала, що мав місце 23 червня, не змогла відірватися від їжі, незважаючи на небезпеку, яка загрожувала.

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Відео, опубліковане South China Morning Post, уже стало вірусним, набравши десятки тисяч переглядів і масу смішних коментарів.

На оприлюднених кадрах батько і двоє його синів вечеряють, поки мати порається у ванній. У якийсь момент будинок починає ходити ходором через землетрус, і чоловік відводить дітей у безпечну кімнату, а також кличе няню, щоб вона швидше йшла до них. Мати сімейства в цей час була у відрядженні.

Несподівано старша дитина вибігає назад у кухню і починає жадібно запихати в себе їжу, яка стоїть на круглій обертовій підставці на столі. Серед страв — смажена цибуля, риба, горох і свинина, а також миска рису.

Після повторного наказу батька негайно ховатися, дитина хапає миску з собою, але незабаром повертається і продовжує запихати в себе їжу з іншої тарілки, після чого все ж таки тікає в кімнату.

Пізніше батько хлопчиків на прізвище Лі пояснив, що оскільки вони живуть на дев'ятому поверсі, він непокоївся, що його син може поранитися, несучи їжу, тож швидко втрутився і переконав малого поставити тарілки на місце.

Усі четверо швидко спустилися на перший поверх і перечекали землетрус у безпечному місці. Коли вони відчули, що небезпека минула, то повернулися додому і продовжили вечеряти.

Лі сказав, що поки вони чекали зовні, його старший син навіть хотів повернутися всередину, щоб забрати свій дрон.

"У той час я так нервував і просто говорив йому бігти, бігти. У нього природний комедійний ген. Я зрозумів, наскільки це смішно, тільки подивившись відео", — зізнавався чоловік. Він додав, що страва, яку його син так хотів урятувати, не обов'язково була його улюбленою, але "йому просто подобається їсти".

Після пережитого батько сказав синові:

"Життя понад усе, безпека понад усе. Не думай про матеріальні блага. Коли відбувається землетрус, твоїм пріоритетом має бути втеча і забезпечення своєї безпеки".

Містер Лі з воими синами Фото: ленивый кот

Реакція соцмереж

У коментарях користувачі усіляко жартують над ситуацією.

"Землетрус тимчасовий, але їжа вічна", "У цього хлопчика головним пріоритетом було доїсти їжу", "Це справді втілення фрази "Я не помру голодною примарою", "Його бурчання в животі стало причиною землетрусу", "У В'єтнамі ми зазвичай говоримо: "Жодні лиха не можуть вплинути на вечерю людини, нехай їдять"", "Повага. Хоч це і трохи смішно, але він був дуже навмисним і цілеспрямованим у своїх діях", — пишуть під відео.

Раніше Фокус писав, що чоловік напідпитку вирішив покататися верхи на верблюді, і його прогулянка насмішила Інтернет. Також ми розповідали, що жінка, знімаючи відео з дочкою, почула страшний звук.