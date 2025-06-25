Рискует стать бездомным: от мужчины требуют снести дом за 180 тысяч фунтов

55-летний британец Марк Джонс потратил 180 000 фунтов стерлингов на строительство дома в Саттон-Колдфилде, районе Бирмингема, но теперь чиновники требуют, чтобы до конца июня он снес бунгало в саду на заднем дворе его бывшей жены.

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Причиной такого решения городского совета Бирмингема стало отсутствие разрешения на строительство, и над отцом двоих детей нависла угроза стать бездомным, пишет The Sun.

Теперь он грозится переехать в Испанию, если придется снести дом, и обвиняет чиновников в "издевательствах".

С чего все началось

Марк начал строить дом в марте 2019 года, надеясь, что к нему сможет переехать его отец. Однако после того, как старик в октябре того же года умер, в бунгало поселились дочь Марка со своим бойфрендом. Позже Джонс тоже поселился в нем.

Однако несколько лет спустя мужчина, который изначально считал, что может построить бунгало в соответствии с правилами разрешенной застройки, был уведомлен о необходимости сноса дома, поскольку дважды получал отказ в разрешении на строительство и проиграл апелляцию в – конце 2019 года и в 2020-м.

Марк Джонс начал строить дом весной 2019 года Фото: South West News Service

"Мы думали, что сможем сделать разрешенную застройку, две спальни и ванную комнату, а также столовую/гостиную. Это было отдельное здание в пределах разрешенной застройки. Но сотрудник по планированию вышел и сказал, что я не могу продолжать, и мне нужно разрешение на планирование", – рассказал мужчина журналистам.

Власти установили дату сноса дома к 14 марта 2022 года, однако Марк признается, что "спрятал голову в песок" и проигнорировал требование.

Он продолжил строительство, несмотря на проблемы с планированием, поскольку был уверен, что наличие тяжелобольного отца поможет в конечном итоге получить ему все необходимые документы. Однако после смерти родителя эти надежды рухнули.

Что говорят в мэрии

В мэрии необходимость сноса жилья объяснили тем, что его расположение, дизайн, внешний вид и планировка участка негативно повлияют на устоявшийся зрелый характер существующего жилого района. Джонс снова проигнорировал предписания и не остановил строительство.

В ноябре 2019-го мужчина подал заявление на сохранение бунгало с кухней/столовой, двумя спальнями (обе примерно по 12 квадратных метров), ванной комнатой и кладовой.

В этот раз ситуацию усугубили жалобы соседей, которые поднимали вопросы парковки, конфиденциальности и освещения. Они заявили, что здание в заднем саду было "слишком интенсивным", "противоречащим закону о планировке" и "создаст плохой прецедент для других домовладельцев в этом районе".

Власти считают, что дом нарушает застройку района, в котором находится Фото: South West News Service

Не смутившись, Марк завершил внутренние работы в июне 2020 года и обратился в инспекцию по планированию, чтобы опять попробовать узаконить строительство. Но в феврале 2021 года инспектор Сэмюэль Уотсон отклонил проект "задней части".

Он сказал, что дома на Уолмли Эш Роуд в основном имели необработанные сады, и описал бунгало как "чужое".

В свою очередь Марк утверждает, что бунгало "на 100% соответствует разрешенным ограничениям сертификата на застройку", и указывает на тот факт, что в нем нет отдельного водопровода или интернета.

Британец признается, что не хочет сносить дом. Он готов продать его, если ему все же удастся решить вопрос с документами.

"Совет должен был вынести для меня принудительное решение, чтобы остановить меня от строительства. Если я проиграю, я перееду в Испанию и снесу дом. В конечном счете, я признаю свою вину. Однако я считаю, что совет также несет значительную ответственность из-за изначального неправильного руководства, за которым последовало серьезное отсутствие коммуникации, поддержки и соблюдения собственных процедур", – уверяет он.

В мэрии заявили, что Джонсу дали достаточно времени, начиная с 2021 года, чтобы выполнить уведомление до конца июня 2025-го.

"Решение по сертификату о законной застройке, представленному господтном Джонсом, будет принято в ближайшее время, и затем с ним свяжется сотрудник, ведущий дело, чтобы дать дальнейшие рекомендации", — сказали представители городского совета Бирмингема.

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