"Самый упрямый в мире сосед" построил пирамиду на крыше дома и теперь живет в селе сам (фото)

Креативный домовладелец превратил свой скромный дом в высокую пирамиду после того, как его деревня была сравнена с землей, чтобы создать дорогой курорт.

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Огромный самодельный дом китайца довел местные власти до безумия. 42-летний Чэнь Тяньмин проигнорировал приказы о сносе и построил 10-этажную старую башню в своей деревне на юго-западе Китая, пишет The Sun.

Мужчина потратил семь лет и более 100 000 юаней (300 тысяч грн) на строительство своего массивного лабиринта.

В 2018 году власти сравняли большую часть деревни Ченя с землёй, чтобы освободить место для курорта с театром и искусственным озером. Его родной город Синьи, расположенный в провинции Гуйчжоу, славится своими пышными рисовыми полями и горными пейзажами.

Чэнь Тяньмин построил пирамиду на доме Фото: AFP

Несмотря на обещания компенсации, родители Ченя отказались отдать свой дом, построенный его дедушкой в 1980-х годах, и Чэнь поклялся защищать его. Поэтому он год за годом начал возводить каменное бунгало все выше и выше.

Теперь китаец является владельцем 10-этажного пирамидального лабиринта из лестниц, деревянных балок, балконов и импровизированных пристроек.

Чэнь рассказал: "Я начал строить из практичности, пытаясь отремонтировать и расширить наш дом. Но потом это стало скорее интересом и хобби, которое мне нравилось".

Отсутствие у него разрешений на строительство и отказ выполнять приказ о сносе вызвали многочисленные конфликты с местными властями.

Но Чэнь говорит, что он не позволяет этому сломить его — заботы исчезают, когда он оказывается в своем бунгало, глядя на горы и отдаленные здания: "Люди часто говорят, что это опасно и его следует снести... но я точно никогда не позволю никому это снести".

Чэнь Тяньмин построил пирамиду на доме Фото: AFP

Интересно, что курорт так и не построили, а соседи Ченя уже выехали после того, как их дома были снесены. Несмотря на это, Чэнь говорит, что он продолжает получать угрозы о сносе.

Прошлым летом власти объявили высокий дом Чена незаконной постройкой и приказали ему снести все — кроме оригинального бунгало — в течение пяти дней. Пока китаец проиграл несколько предыдущих слушаний и ждет следующего. Он сказал: "Я не волнуюсь. Теперь, когда никто не застраивает эту землю, нет нужды сносить ее".

Освещенный декоративными фонарями ночью, его дом стал туристическим магнитом. Китайские СМИ даже сравнили причудливую башню с творениями легендарного японского аниматора Хаяо Миядзаки.

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