"Найвпертіший у світі сусід" збудував піраміду на даху будинку й тепер живе в селі сам (фото)

Креативний домовласник перетворив свій скромний будинок на високу піраміду після того, як його село було зрівняно із землею, щоб створити дорогий курорт.

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Величезний саморобний будинок китайця довів місцеву владу до божевілля. 42-річний Чень Тяньмін проігнорував накази про знесення та збудував 10-поверхову стару вежу у своєму селі на південному заході Китаю, пише The Sun.

Чоловік витратив сім років і понад 100 000 юанів (300 тисяч грн) на будівництво свого масивного лабіринту.

У 2018 році влада зрівняла більшу частину села Ченя із землею, щоб звільнити місце для курорту з театром та штучним озером. Його рідне місто Сін'ї, розташоване в провінції Ґуйчжоу, славиться своїми пишними рисовими полями та гірськими краєвидами.

Чень Тяньмін побудував піраміду на будинку Фото: AFP

Незважаючи на обіцянки компенсації, батьки Ченя відмовилися віддати свій будинок, побудований його дідусем у 1980-х роках, і Чень поклявся захищати його. Тож він рік за роком почав зводити кам'яний бунгало все вище й вище.

Тепер китаєць є власником 10-поверхового пірамідального лабіринту зі сходів, дерев'яних балок, балконів та імпровізованих добудов.

Чень розповів: "Я почав будувати з практичності, намагаючись відремонтувати та розширити наш будинок. Але потім це стало радше інтересом та хобі, яке мені подобалося".

Відсутність у нього дозволів на будівництво та відмова виконувати наказ про знесення спричинили численні конфлікти з місцевою владою.

Але Чень каже, що він не дозволяє цьому зламати його — турботи зникають, коли він опиняється у своєму бунгало, дивлячись на гори та віддалені будівлі: "Люди часто кажуть, що це небезпечно і його слід знести… але я точно ніколи не дозволю нікому це знести".

Чень Тяньмін побудував піраміду на будинку Фото: AFP

Цікаво, що курорт так і не побудували, а сусіди Ченя вже виїхали після того, як їхні будинки були знесені. Попри це, Чень каже, що він продовжує отримувати погрози про знесення.

Минулого літа влада оголосила високий будинок Чена незаконною будівлею та наказала йому знести все – крім оригінального бунгало – протягом п'яти днів. Поки китаєць програв кілька попередніх слухань і чекає на наступне. Він сказав: "Я не хвилююся. Тепер, коли ніхто не забудовує цю землю, немає потреби зносити її".

Освітлений декоративними ліхтарями вночі, його будинок став туристичним магнітом. Китайські ЗМІ навіть порівняли химерну вежу з творіннями легендарного японського аніматора Хаяо Міядзакі.

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