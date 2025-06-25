Ризикує стати бездомним: від чоловіка вимагають знести будинок за 180 тисяч фунтів

55-річний британець Марк Джонс витратив 180 000 фунтів стерлінгів на будівництво будинку в Саттон-Колдфілді, районі Бірмінгема, але тепер чиновники вимагають, щоб до кінця червня він зніс бунгало в саду на задньому дворі його колишньої дружини.

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Причиною такого рішення міської ради Бірмінгема стала відсутність дозволу на будівництво, і над батьком двох дітей нависла загроза стати бездомним, пише The Sun.

Тепер він погрожує переїхати до Іспанії, якщо доведеться знести будинок, і звинувачує чиновників у "знущаннях".

З чого все почалося

Марк почав споруджувати будинок у березні 2019 року, сподіваючись, що до нього зможе переїхати його батько. Однак після того, як старий у жовтні того ж року помер, у бунгало оселилися дочка Марка зі своїм бойфрендом. Пізніше Джонс теж переїхав туди.

Однак кілька років потому чоловік, який спочатку вважав, що може побудувати бунгало відповідно до правил дозволеної забудови, був повідомлений про необхідність знесення будинку, оскільки двічі отримував відмову в дозволі на будівництво та програв апеляцію наприкінці 2019 року і 2020-го.

Марк Джонс почав будувати будинок навесні 2019 року Фото: South West News Service

"Ми думали, що зможемо зробити дозволену забудову, дві спальні та ванну кімнату, а також їдальню/вітальню. Це була окрема будівля в межах дозволеної забудови. Але співробітник із планування вийшов і сказав, що я не можу продовжувати, і мені потрібен дозвіл на планування", — розповів чоловік журналістам.

Влада встановила дату знесення будинку до 14 березня 2022 року, проте Марк зізнається, що "сховав голову в пісок" і проігнорував вимогу.

Він продовжив будівництво, незважаючи на проблеми з плануванням, оскільки був упевнений, що наявність тяжкохворого батька допоможе зрештою отримати йому всі необхідні документи. Однак після смерті батька ці надії зруйнувалися.

Що кажуть у мерії

У мерії необхідність знесення житла пояснили тим, що його розташування, дизайн, зовнішній вигляд і планування ділянки негативно вплинуть на усталений зрілий характер наявного житлового району. Джонс знову проігнорував приписи і не зупинив будівництво.

У листопаді 2019-го чоловік подав заяву на збереження бунгало з кухнею/їдальнею, двома спальнями (обидві приблизно по 12 квадратних метрів), ванною кімнатою і коморою.

Цього разу ситуацію погіршили скарги сусідів, які порушували питання паркування, конфіденційності та освітлення. Вони заявили, що будівля в задньому саду була "занадто інтенсивною", "суперечила закону про планування" і "створить поганий прецедент для інших домовласників у цьому районі".

Влада вважає, що будинок порушує забудову району, в якому розташований Фото: South West News Service

Однак Марк завершив внутрішні роботи в червні 2020 року і звернувся до інспекції з планування, щоб знову спробувати узаконити будівництво. Але в лютому 2021 року інспектор Семюель Вотсон відхилив проєкт "задньої частини".

Він сказав, що будинки на Волмлі Еш Роуд здебільшого мали необроблені сади, й описав бунгало як "чуже".

Натомість Марк стверджує, що бунгало "на 100% відповідає дозволеним обмеженням сертифіката на забудову", і вказує на той факт, що в ньому немає окремого водогону або інтернету.

Британець зізнається, що не хоче зносити будинок. Він готовий продати його, якщо йому все ж вдасться вирішити питання з документами.

"Міськрада мала винести для мене примусове рішення, щоб зупинити мене від будівництва. Якщо я програю, я переїду в Іспанію і знесу будинок. Зрештою, я визнаю свою провину. Однак я вважаю, що мерія також несе значну відповідальність через початкове неправильне керівництво, за яким послідувала серйозна відсутність комунікації, підтримки та дотримання власних процедур", — запевняє він.

У мерії заявили, що Джонсу дали достатньо часу, починаючи з 2021 року, щоб виконати вимогу до кінця червня 2025-го.

"Рішення щодо сертифіката про законну забудову, представленого паном Джонсом, буде ухвалено найближчим часом, і потім із ним зв'яжеться співробітник, який веде справу, щоб дати подальші рекомендації", — сказали представники міської ради Бірмінгема.

Раніше Фокус писав, який вигляд має будинок, у якому живуть 20 тисяч осіб. Він розташований у Ханчжоу (Китай) і об'єднує житлові квартири та всю необхідну інфраструктуру — від супермаркетів до басейнів.

Ми також писали, що чоловік побудував піраміду на даху будинку і тепер живе в селі сам.