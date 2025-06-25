Женщина завела "злого" попугая: птица патрулирует коридор и не подпускает ее к мужу

Британка Элли Джейд Джексон приютила какаду, который оказался очень ревнивым. В одном из своих роликов она показала, как попугай патрулирует дом, не позволяя ей подойти к своему любимому человеку.

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Вирусное видео, опубликованное в TikTok, показывает, как какаду патрулирует коридор и буквально охраняет своего "папу" от хозяйки. С момента публикации ролик собрал более 2 миллионов просмотров.

Когда Элли Джейд Джексон из английского Мидлсбро (Великобритания) спасла 25-летнего какаду по кличке Чарли, она не ожидала, что в ее доме появится новый поклонник с ревнивыми привычками. Сейчас у нее на руках не просто птица, а настоящий "телохранитель" ее мужа, которого, кстати, тоже зовут Чарли.

"Это немного обидно, конечно. Но, с другой стороны, я счастлива, что Чарли больше не сидит в холодном гараже, а теперь в безопасности и окружен любовью", — признается 28-летняя Элли.

Птица появилась в их семье шесть месяцев назад. В объявлении сразу предупреждали, что птица недолюбливает женщин. Более того, однажды он клюнул хозяйку в лицо, с тех пор женщина боялась даже находиться с ним в одной комнате.

Но Джексон решила дать пернатому шанс, несмотря на предупреждения.

"Я большая сторонница принципа "не узнаешь, пока не попробуешь". Я сразу поняла, что хочу его. И решила: пусть будет сложно, но я постараюсь", — говорит она.

Птица появилась в семье шесть месяцев назад Фото: TikTok

Мужу завоевать доверие птицы было легко. По словам женщины, любовь вспыхнула с первого взгляда. А вот Элли пришлось долго и осторожно выстраивать отношения с Чарли: просыпаться пораньше, разговаривать с ним, учиться понимать его язык тела.

"Сейчас я могу читать его настроение по взгляду. Я чувствую, когда он недоволен, и стараюсь не нарушать его границ", — рассказывает она.

Пользователи TikTok продолжают оставлять комментарии под забавными видео.

"Он реально приревновал тебя к мужу", "Меня убивает, как он бросается на тебя", "Он волочит свой клюв по ковру, как мачете по тротуару", "Радостно подпрыгивая, он возвращается к своему отцу", — писали они.

Элли остается лишь наблюдать, как ее муж и какаду каждый день становятся все ближе.

"Чарли не успокоится, пока не прижмется к нему. Его личико светится, когда муж заходит в комнату. Это особая, трогательная связь. И я рада быть ее свидетелем — пусть даже издалека", — добавила женщина.

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