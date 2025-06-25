Жінка завела "злого" папугу: птах патрулює коридор і не підпускає її до чоловіка

Британка Еллі Джейд Джексон прихистила какаду, який виявився дуже ревнивим. В одному зі своїх роликів вона показала, як папуга патрулює будинок, не дозволяючи їй підійти до своєї коханої людини.

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Вірусне відео, опубліковане в TikTok, показує, як какаду патрулює коридор і буквально охороняє свого "тата" від господині. З моменту публікації ролик зібрав понад 2 мільйони переглядів.

Коли Еллі Джейд Джексон з англійського Мідлсбро (Велика Британія) врятувала 25-річного какаду на прізвисько Чарлі, вона не очікувала, що в її домі з'явиться новий залицяльник із ревнивими звичками. Зараз у неї на руках не просто птах, а справжній "охоронець" її чоловіка, якого, до речі, теж звуть Чарлі.

"Це трохи прикро, звісно. Але, з іншого боку, я щаслива, що Чарлі більше не сидить у холодному гаражі, а тепер у безпеці й оточений любов'ю", — зізнається 28-річна Еллі.

Птах з'явився в їхній родині шість місяців тому. В оголошенні одразу попереджали, що птах недолюблює жінок. Ба більше, одного разу він клюнув господиню в обличчя, відтоді жінка боялася навіть перебувати з ним в одній кімнаті.

Але Джексон вирішила дати пернатому шанс, попри попередження.

"Я велика прихильниця принципу "не дізнаєшся, поки не спробуєш". Я одразу зрозуміла, що хочу його. І вирішила: нехай буде складно, але я постараюся", — каже вона.

Птах з'явився в родині шість місяців тому Фото: TikTok

Чоловікові завоювати довіру птаха було легко. За словами жінки, кохання спалахнуло з першого погляду. А ось Еллі довелося довго й обережно вибудовувати стосунки з Чарлі: прокидатися раніше, розмовляти з ним, вчитися розуміти його мову тіла.

"Зараз я можу читати його настрій за поглядом. Я відчуваю, коли він незадоволений, і намагаюся не порушувати його кордонів", — розповідає вона.

Користувачі TikTok продовжують залишати коментарі під кумедними відео.

"Він реально приревнував тебе до чоловіка", "Мене вбиває, як він кидається на тебе", "Він волочить свій дзьоб по килиму, як мачете по тротуару", "Радісно підстрибуючи, він повертається до свого батька", — писали вони.

Еллі залишається лише спостерігати, як її чоловік і какаду щодня стають дедалі ближчими.

"Чарлі не заспокоїться, поки не пригорнеться до нього. Його личко світиться, коли чоловік заходить до кімнати. Це особливий, зворушливий зв'язок. І я рада бути його свідком — нехай навіть здалеку", — додала жінка.

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