Рисунок предсказал будущее: женщина открыла капсулу времени спустя 25 лет (видео)

Жительница Миссури (США) Кэрри Григери открыла капсулу времени, которую закопала, будучи во втором классе, 25 лет назад. Внутри она нашла вещи, которые тронули ее до глубины души, в том числе детский рисунок, неожиданно предсказавший ее будущее.

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Внутри американка нашла рисунок, на котором держит младенца, и это удивило ее больше всего. Об этом мама 2 детей рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Кэрри Григери из Миссури (США) решила необычно отметить свое 33-летие и открыть капсулу времени, которую она закопала еще во втором классе. То, что она обнаружила внутри, вызвало настоящий эмоциональный шторм — от смеха до слез.

Когда-то, будучи школьницей начальной школы Terrace в Ричардсоне (штат Техас), Кэрри вместе с одноклассниками создала капсулу времени в классе учительницы Конни Тейлор. Через 25 лет, будучи мамой двоих детей, она решилась ее открыть. Момент оказался по-настоящему трогательным.

"Ностальгия всегда вызывает у меня странные чувства. Я — человек с глубокими эмоциями, и мне стало физически плохо, потому что момент казался настолько большим и тяжелым", — призналась Кэрри.

Самым неожиданным для нее стало то, что она совершенно не помнила, что положила внутрь. Именно поэтому находка детского рисунка, на котором она держит младенца, поразила ее.

"Я не помню, чтобы мечтала стать мамой. В колледже я вообще боялась беременности и говорила, что не хочу детей", — удивилась она.

Самым неожиданным для американки стало то, что она совершенно не помнила, что положила внутрь Фото: TikTok

Сегодня Кэрри воспитывает восьмилетнего сына и шестилетнюю дочь, и именно с ними она делилась находками из прошлого. Вместе они рассматривали старые рисунки, фотографии и записи.

"Особенно смешно было сравнивать мой почерк во втором классе с почерком моего сына — и поддразнивать его, что я писала лучше", — пошутила она.

Видео с открытием капсулы быстро стало вирусным, набрав более 1,2 миллиона просмотров. Среди найденного особенно тронуло ее письмо от учительницы — добрые слова, которые спустя четверть века вызвали слезы.

"Я больше не общалась с мисс Тейлор с 2000 года. Не могу найти ее в соцсетях, но так хочется, чтобы она знала: я сохранила капсулу и очень это ценю", — добавила она.

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