Малюнок передбачив майбутнє: жінка відкрила капсулу часу через 25 років (відео)

Мешканка Міссурі (США) Керрі Грігері відкрила капсулу часу, яку закопала, бувши в другому класі, 25 років тому. Усередині вона знайшла речі, які зворушили її до глибини душі, зокрема дитячий малюнок, який несподівано передбачив її майбутнє.

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Всередині американка знайшла малюнок, на якому тримає немовля, і це здивувало її найбільше. Про це мама 2 дітей розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Керрі Грігері з Міссурі (США) вирішила незвично відзначити своє 33-річчя і відкрити капсулу часу, яку вона закопала ще в другому класі. Те, що вона виявила всередині, викликало справжній емоційний шторм — від сміху до сліз.

Колись, бувши школяркою початкової школи Terrace у Річардсоні (штат Техас), Керрі разом з однокласниками створила капсулу часу в класі вчительки Конні Тейлор. Через 25 років, ставши мамою двох дітей, вона наважилася її відкрити. Момент виявився по-справжньому зворушливим.

"Ностальгія завжди викликає в мене дивні почуття. Я — людина з глибокими емоціями, і мені стало фізично погано, тому що момент здавався настільки великим і важким", — зізналася Керрі.

Найнесподіванішим для неї стало те, що вона абсолютно не пам'ятала, що поклала всередину. Саме тому знахідка дитячого малюнка, на якому вона тримає немовля, вразила її.

"Я не пам'ятаю, щоб мріяла стати мамою. У коледжі я взагалі боялася вагітності й говорила, що не хочу дітей", — здивувалася вона.

Найнесподіванішим для американки стало те, що вона абсолютно не пам'ятала, що поклала всередину Фото: TikTok

Сьогодні Керрі виховує восьмирічного сина та шестирічну доньку, і саме з ними вона ділилася знахідками з минулого. Разом вони розглядали старі малюнки, фотографії та записи.

"Особливо смішно було порівнювати мій почерк у другому класі з почерком мого сина — і дражнити його, що я писала краще", — пожартувала вона.

Відео з відкриттям капсули швидко стало вірусним, набравши понад 1,2 мільйона переглядів. Серед знайденого особливо зворушив її лист від учительки — добрі слова, які через чверть століття викликали сльози.

"Я більше не спілкувалася з міс Тейлор з 2000 року. Не можу знайти її в соцмережах, але так хочеться, щоб вона знала: я зберегла капсулу і дуже це ціную", — додала вона.

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