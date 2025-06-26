Петух на верхней полке: что самое странное видели пассажиры в самолетах (фото)

Пассажиры рассказали о странностях, с которыми сталкивались во время полета. Пользователи соцсетей делятся историями, в которые сложно поверить.

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Пользователи соцсетей делятся самыми абсурдными и дикими моментами, произошедшими на борту самолетов. Об этом пишет New York Post.

Обсуждение на тему "Что самое странное случалось с вами в самолете?" быстро стало вирусным, собрав тысячи комментариев на популярном форуме Reddit. Все началось с фотографии пассажира, играющего на деревянной флейте прямо в кресле у окна.

"При посадке этот джентльмен достал флейту и сыграл Amazing Grace для всех на борту. Я рад, что он дождался конца полета", — отметил автор поста.

Все началось с фотографии пассажира, играющего на деревянной флейте прямо в кресле у окна Фото: Reddit

История вдохновила пользователей делиться своими неожиданными наблюдениями во время перелетов. Среди самых ярких:

Женщина положила петуха на верхнюю багажную полку — птица сбежала.

Мужчина чистил зубы зубной нитью обеими руками, как будто проводил стоматологическую процедуру прямо на месте.

Пассажирка ела спагетти с фрикадельками из пластикового пакета.

Кто-то оказался рядом с женщиной, державшей кукольную голову с настоящими волосами.

Мужчина столкнулся с пассажиром, который не переставал разговаривать, несмотря на наушники и очевидные попытки избежать общения.

Пара в первом ряду утверждала, что их соседями были имитаторы Дональда и Мелании Трамп.

Эксперт в сфере авиаперелетов Гэри Лефф прокомментировал ситуацию.

"У каждого пассажира есть личное пространство, ограниченное его сиденьем. И хотя нормы гигиены и поведения варьируются, важно помнить об уважении к другим", — отметил специалист.

Ранее Фокус сообщал, что пилот крупной авиакомпании удивил своей зарплатой. Гарретт Рэй из США поделился подробностями о зарплате и объяснил, как маршруты влияют на итоговый доход.

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