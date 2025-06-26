Петух на верхней полке: что самое странное видели пассажиры в самолетах (фото)
Пассажиры рассказали о странностях, с которыми сталкивались во время полета. Пользователи соцсетей делятся историями, в которые сложно поверить.
Пользователи соцсетей делятся самыми абсурдными и дикими моментами, произошедшими на борту самолетов. Об этом пишет New York Post.
Обсуждение на тему "Что самое странное случалось с вами в самолете?" быстро стало вирусным, собрав тысячи комментариев на популярном форуме Reddit. Все началось с фотографии пассажира, играющего на деревянной флейте прямо в кресле у окна.
"При посадке этот джентльмен достал флейту и сыграл Amazing Grace для всех на борту. Я рад, что он дождался конца полета", — отметил автор поста.
История вдохновила пользователей делиться своими неожиданными наблюдениями во время перелетов. Среди самых ярких:
- Женщина положила петуха на верхнюю багажную полку — птица сбежала.
- Мужчина чистил зубы зубной нитью обеими руками, как будто проводил стоматологическую процедуру прямо на месте.
- Пассажирка ела спагетти с фрикадельками из пластикового пакета.
- Кто-то оказался рядом с женщиной, державшей кукольную голову с настоящими волосами.
- Мужчина столкнулся с пассажиром, который не переставал разговаривать, несмотря на наушники и очевидные попытки избежать общения.
- Пара в первом ряду утверждала, что их соседями были имитаторы Дональда и Мелании Трамп.
Эксперт в сфере авиаперелетов Гэри Лефф прокомментировал ситуацию.
"У каждого пассажира есть личное пространство, ограниченное его сиденьем. И хотя нормы гигиены и поведения варьируются, важно помнить об уважении к другим", — отметил специалист.
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