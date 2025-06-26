Півень на верхній полиці: що найдивніше бачили пасажири в літаках (фото)

Пасажири розповіли про дивацтва, з якими стикалися під час польоту. Користувачі соцмереж діляться історіями, в які складно повірити.

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Користувачі соцмереж діляться найабсурднішими та найдикішими моментами, що сталися на борту літаків. Про це пише New York Post.

Обговорення на тему "Що найдивніше траплялося з вами в літаку?" швидко стало вірусним, зібравши тисячі коментарів на популярному форумі Reddit. Усе почалося з фотографії пасажира, який грає на дерев'яній флейті просто в кріслі біля вікна.

"При посадці цей джентльмен дістав флейту і зіграв Amazing Grace для всіх на борту. Я радий, що він дочекався кінця польоту", — зазначив автор поста.

Усе почалося з фотографії пасажира, який грає на дерев'яній флейті просто в кріслі біля вікна Фото: Reddit

Історія надихнула користувачів ділитися своїми несподіваними спостереженнями під час перельотів. Серед найяскравіших:

Жінка поклала півня на верхню багажну полицю — птах утік.

Чоловік чистив зуби зубною ниткою обома руками, наче проводив стоматологічну процедуру просто на місці.

Пасажирка їла спагеті з фрикадельками з пластикового пакета.

Хтось опинився поруч із жінкою, яка тримала лялькову голову зі справжнім волоссям.

Чоловік зіткнувся з пасажиром, який не переставав розмовляти, попри навушники й очевидні спроби уникнути спілкування.

Пара в першому ряду стверджувала, що їхніми сусідами були імітатори Дональда і Меланії Трамп.

Експерт у сфері авіаперельотів Гері Лефф прокоментував ситуацію.

"У кожного пасажира є особистий простір, обмежений його сидінням. І хоча норми гігієни та поведінки варіюються, важливо пам'ятати про повагу до інших", — зазначив фахівець.

Раніше Фокус повідомляв, що пілот великої авіакомпанії здивував своєю зарплатою. Гарретт Рей зі США поділився подробицями про зарплату і пояснив, як маршрути впливають на підсумковий дохід.

Також стало відомо, що чоловік здійснив 120 безкоштовних польотів, як йому вдалося. 35-річного жителя США Тіроне Александера визнано винним у тому, що використовував лазівки в системі авіаперельотів. Він безплатно літав країною, видаючи себе за бортпровідника.