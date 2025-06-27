Проснулись в другой стране: пара отправилась на отдых и случайно прилетела не туда

Молодая пара из Великобритании собиралась провести отпуск в ОАЭ, но из-за неожиданных событий в мире маршрут их путешествия резко изменился.

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Проснувшись около 5 утра по британскому времени, туристы узнали, что их самолет был перенаправлен в другую страну. Об этом рассказала девушка по имени Руби в одном из своих видео в TikTok.

Пара из Великобритании, Руби Кроксфорд и ее партнер Джек, собирались провести романтический отпуск в роскошном отеле Dukes The Palm в Дубае. Однако во время их путешествия возникли трудности. Самолет British Airways резко изменил курс и приземлился в Швейцарии.

Поначалу все шло по плану. Молодые люди уснули на борту рейса из лондонского Хитроу, ожидая проснуться в ОАЭ. Но открыв глаза среди ночи, они заметили, что самолет, судя по навигационной карте, завис где-то у Каира. Решив, что это ошибка системы, они вновь уснули.

Настоящий шок настиг их около 5 утра по британскому времени, когда капитан объявил, что США нанесли удар по Ирану, и ради безопасности пассажиров они вынуждены изменить маршрут. Полет был перенаправлен в Цюрих, ведь возвращаться в Лондон было невозможно из-за нехватки топлива, а экипажу требовался обязательный отдых.

Полет был перенаправлен в Цюрих Фото: TikTok

British Airways позднее подтвердила отмену и перенаправление рейсов после инцидента, подчеркнув, что безопасность пассажиров остается главным приоритетом. В официальном заявлении компания отметила, что ситуация развивается, и пассажирам предлагаются альтернативные маршруты.

Несмотря на стресс и неуверенность, Кроксфорд поблагодарила экипаж за выдержку и внимание. В Швейцарии, по ее словам, многие пассажиры паниковали и спорили с персоналом, но она с партнером чувствовали лишь облегчение.

"Мы были просто благодарны, что в безопасности. А Швейцария — удивительное место", — поделилась она.

К счастью, деньги за несостоявшийся отпуск в Дубае паре вернули полностью. После короткой остановки пара вернулась в Лондон, а затем отправилась отдыхать на Тенерифе.

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Также стало известно, что мужчина совершил 120 бесплатных полетов, как ему удалось. 35-летний житель США Тироне Александр признан виновным в том, что использовал лазейки в системе авиаперелетов. Он бесплатно летал по стране, выдавая себя за бортпроводника.