Прокинулися в іншій країні: пара вирушила на відпочинок і випадково прилетіла не туди

Молода пара з Великої Британії збиралася провести відпустку в ОАЕ, але через несподівані події у світі маршрут їхньої подорожі різко змінився.

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Прокинувшись близько 5 ранку за британським часом, туристи дізналися, що їхній літак був перенаправлений в іншу країну. Про це розповіла дівчина на ім'я Рубі в одному зі своїх відео в TikTok.

Пара з Великої Британії, Рубі Кроксфорд та її партнер Джек, збиралися провести романтичну відпустку в розкішному готелі Dukes The Palm у Дубаї. Однак під час їхньої подорожі виникли труднощі. Літак British Airways різко змінив курс і приземлився у Швейцарії.

Спочатку все йшло за планом. Молоді люди заснули на борту рейсу з лондонського Хітроу, очікуючи прокинутися в ОАЕ. Але розплющивши очі серед ночі, вони помітили, що літак, судячи з навігаційної карти, завис десь біля Каїра. Вирішивши, що це помилка системи, вони знову заснули.

Справжній шок наздогнав їх близько 5 ранку за британським часом, коли капітан оголосив, що США завдали удару по Ірану, і заради безпеки пасажирів вони змушені змінити маршрут. Політ було перенаправлено до Цюриха, адже повертатися до Лондона було неможливо через брак пального, а екіпажу був потрібен обов'язковий відпочинок.

Політ було перенаправлено до Цюріха Фото: TikTok

British Airways пізніше підтвердила скасування і перенаправлення рейсів після інциденту, наголосивши, що безпека пасажирів залишається пріоритетом. В офіційній заяві компанія зазначила, що ситуація розвивається, і пасажирам пропонуються альтернативні маршрути.

Попри стрес і невпевненість, Кроксфорд подякувала екіпажу за витримку й увагу. У Швейцарії, за її словами, багато пасажирів панікували й сперечалися з персоналом, але вона з партнером відчували лише полегшення.

"Ми були просто вдячні, що в безпеці. А Швейцарія — дивовижне місце", — поділилася вона.

На щастя, гроші за невдалу відпустку в Дубаї парі повернули повністю. Після короткої зупинки пара повернулася до Лондона, а потім вирушила відпочивати на Тенерифе.

Раніше Фокус повідомляв, що пілот великої авіакомпанії здивував своєю зарплатою. Гарретт Рей зі США поділився подробицями про зарплату і пояснив, як маршрути впливають на підсумковий дохід.

Також стало відомо, що чоловік здійснив 120 безкоштовних польотів, як йому вдалося. 35-річного жителя США Тіроне Александера визнано винним у тому, що використовував лазівки в системі авіаперельотів. Він безплатно літав країною, видаючи себе за бортпровідника.