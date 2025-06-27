Маленькие, но смертельно опасны: азиатские муравьи "атаковали" целую страну (фото)

В США зафиксировано массовое распространение опасного азиатского муравья, укус которого может привести к анафилаксии.

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После укуса в большинстве случаев наблюдается резкая боль, покраснение кожи и крапивница. Об этом пишет Boston.com.

Инвазивный азиатский жалящий муравей добрался до Массачусетса (США), вызвав тревогу среди специалистов. Насекомое, способное вызывать болезненные укусы и опасные аллергические реакции, уже замечено в 20 американских штатах, включая Род-Айленд, Коннектикут и даже отдаленный штат Вашингтон, сообщает Scientific American.

Согласно данным Лесной службы США, укус этого муравья может спровоцировать анафилаксию (угрожающую жизни аллергическую реакцию) примерно у 2% людей. В большинстве случаев наблюдается резкая боль, покраснение кожи и крапивница, которые могут сохраняться в течение нескольких часов.

Согласно данным Лесной службы США, укус этого муравья может спровоцировать анафилаксию (угрожающую жизни аллергическую реакцию) Фото: AntWeb.org

Муравьи, длиной всего около 5 миллиметров, выглядят безобидно: их тело темно-коричневого или черного цвета, а кончики усиков и лапки — светло-оранжевые. Однако определить их на глаз сложно, ведь они напоминают обычных муравьев, обитающих на востоке США.

Родиной этих насекомых являются Китай, Япония и Корея, но впервые в США их зафиксировали еще в 1932 году. Однако лишь в последние годы популяция стала стремительно расти. В 2021 году Лесная служба официально признала их угрозой как для здоровья людей, так и для экосистем. Муравьи вытесняют местные виды, играющие важную роль, например, в распространении семян растений.

Жителям регионов, где был замечен этот муравей, рекомендуется быть особенно внимательными в местах скопления древесного мусора, под опавшей листвой, камнями и бревнами — именно там чаще всего обустраиваются гнезда.

По данным платформы Antmaps.org, азиатский жалящий муравей продолжает захватывать новые территории. Ученые предупреждают: несмотря на попытки сдержать распространение, как и большинство инвазивных видов, этот муравей, похоже, уже стал частью американской природы — и, вероятно, надолго.

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