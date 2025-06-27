Маленькі, але смертельно небезпечні: азіатські мурахи "атакували" цілу країну (фото)

У США зафіксовано масове поширення небезпечної азіатської мурашки, укус якої може призвести до анафілаксії.

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Після укусу в більшості випадків спостерігається різкий біль, почервоніння шкіри і кропив'янка. Про це пише Boston.com.

Інвазивна азіатська жалюча мураха дісталася Массачусетса (США), викликавши тривогу серед фахівців. Комаха, здатна викликати болючі укуси й небезпечні алергічні реакції, вже помічена у 20 американських штатах, включно з Род-Айлендом, Коннектикутом і навіть віддаленим штатом Вашингтон, повідомляє Scientific American.

Згідно з даними Лісової служби США, укус цієї мурахи може спровокувати анафілаксію (загрозливу для життя алергічну реакцію) приблизно у 2% людей. У більшості випадків спостерігається різкий біль, почервоніння шкіри та кропив'янка, які можуть зберігатися протягом кількох годин.

Згідно з даними Лісової служби США, укус цієї мурашки може спровокувати анафілаксію (алергічну реакцію, що загрожує життю) Фото: AntWeb.org

Мурахи, завдовжки всього близько 5 міліметрів, виглядають нешкідливо: їхнє тіло темно-коричневого або чорного кольору, а кінчики вусиків і лапки — світло-помаранчеві. Однак визначити їх на око складно, адже вони нагадують звичайних мурах, що мешкають на сході США.

Батьківщиною цих комах є Китай, Японія та Корея, але вперше у США їх зафіксували ще 1932 року. Однак лише останніми роками популяція стала стрімко зростати. У 2021 році Лісова служба офіційно визнала їх загрозою як для здоров'я людей, так і для екосистем. Мурахи витісняють місцеві види, які відіграють важливу роль, наприклад, у поширенні насіння рослин.

Жителям регіонів, де була помічена ця мураха, рекомендується бути особливо уважними в місцях скупчення деревного сміття, під опалим листям, камінням і колодами — саме там найчастіше облаштовуються гнізда.

За даними платформи Antmaps.org, азіатська жалюча мураха продовжує захоплювати нові території. Науковці попереджають: попри спроби стримати поширення, як і більшість інвазивних видів, ця мураха, видно, вже став частиною американської природи — і, ймовірно, надовго.

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