Лейка без дырки: мужчина заказал товар на Amazon и сильно удивился, когда получил его (фото)
Мужчина купил на Аmazon зеленую садовую лейку, но сильно удивился, когда получил заказ. Оказалось, что ее невозможно наполнить водой.
Когда покупатель достал лейку из упаковки, то с удивлением обнаружил очевидную проблему — в ее крышке не было отверстия. Об этом пишет британский таблоид Daily Mirror.
Без отверстия наверху лейка совершенно бесполезна, ведь туда нельзя налить воду и далее поливать растения. Корпус лейки был полностью герметичен, только в носике было отверстие для слива воды.
"Купил лейку на Amazon, она сделана в США. Где дырка? Как она прошла контроль качества?" — задает он вопрос.
Примечательно, что мужчина был не единственным, у кого возникли проблемы с лейкой. Другой покупатель заказал такой же товар всего за день до этого.
Однако ему прислали лейку с одной дыркой сверху и второй — снизу. Получилось так, что вторая лейка была непригодна для применения.
"У моей лейки имеется отверстие сверху, но если заглянуть туда, вы увидите "бонусное" отверстие на дне", — объяснил он.
Пользователи соцсети Reddit шутили и называли первый вариант лейки "конструкцией, защищающей от пролива воды".
Напомним, Блогер Карми Селлитто купил в Калифорнийском супермаркете Erewhon бутылку воду за 60 фунтов (около 3 400 гривен). По его ощущениям, на вкус вода была как "из-под крана".
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