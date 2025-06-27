Лейка без дырки: мужчина заказал товар на Amazon и сильно удивился, когда получил его (фото)

Мужчина купил на Аmazon зеленую садовую лейку, но сильно удивился, когда получил заказ. Оказалось, что ее невозможно наполнить водой.

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Когда покупатель достал лейку из упаковки, то с удивлением обнаружил очевидную проблему — в ее крышке не было отверстия. Об этом пишет британский таблоид Daily Mirror.

Без отверстия наверху лейка совершенно бесполезна, ведь туда нельзя налить воду и далее поливать растения. Корпус лейки был полностью герметичен, только в носике было отверстие для слива воды.

Лейка была сделана в США

"Купил лейку на Amazon, она сделана в США. Где дырка? Как она прошла контроль качества?" — задает он вопрос.

Примечательно, что мужчина был не единственным, у кого возникли проблемы с лейкой. Другой покупатель заказал такой же товар всего за день до этого.

Однако ему прислали лейку с одной дыркой сверху и второй — снизу. Получилось так, что вторая лейка была непригодна для применения.

"У моей лейки имеется отверстие сверху, но если заглянуть туда, вы увидите "бонусное" отверстие на дне", — объяснил он.

Пользователи соцсети Reddit шутили и называли первый вариант лейки "конструкцией, защищающей от пролива воды".

Напомним, Блогер Карми Селлитто купил в Калифорнийском супермаркете Erewhon бутылку воду за 60 фунтов (около 3 400 гривен). По его ощущениям, на вкус вода была как "из-под крана".

Пара из Оклахомы заказала декоративные серебряные чаши, когда готовилась к свадьбе. В итоге им прислали грязную посуду с остатками еды.