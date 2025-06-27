Лійка без дірки: чоловік замовив товар на Amazon і дуже здивувався, коли отримав його (фото)

Чоловік купив на Аmazon зелену садову лійку, але дуже здивувався, коли отримав замовлення. Виявилося, що її неможливо наповнити водою.

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Коли покупець дістав лійку з упаковки, то з подивом виявив очевидну проблему — в її кришці не було отвору. Про це пише британський таблоїд Daily Mirror.

Без отвору нагорі лійка абсолютно марна, адже туди не можна налити воду і далі поливати рослини. Корпус лійки був повністю герметичний, тільки в носику був отвір для зливу води.

Лейка була зроблена в США

"Купив лійку на Amazon, вона зроблена в США. Де дірка? Як вона пройшла контроль якості?" — ставить він запитання.

Примітно, що чоловік був не єдиним, у кого виникли проблеми з лійкою. Інший покупець замовив такий самий товар лише за день до цього.

Однак йому надіслали лійку з однією діркою зверху і другою — знизу. Вийшло так, що друга лійка була непридатна для застосування.

"У моєї лійки є отвір зверху, але якщо зазирнути туди, ви побачите "бонусний" отвір на дні", — пояснив він.

Користувачі соцмережі Reddit жартували і називали перший варіант лійки "конструкцією, що захищає від проливу води".

Нагадаємо, блогер Кармі Селлітто купив у Каліфорнійському супермаркеті Erewhon пляшку води за 60 фунтів (близько 3 400 гривень). За його відчуттями, на смак вода була як "з-під крана".

Пара з Оклахоми замовила декоративні срібні чаші, коли готувалася до весілля. У підсумку їм прислали брудний посуд із залишками їжі.