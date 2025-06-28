Прославились на весь мир: супруги распилили любимое дерево соседа пополам из-за ссоры (фото)

Легендарная 4,8-метровая ель, распиленная пополам разъяренной супружеской парой 4 года назад, все еще привлекает сотни людей в тихий тупик района Уотерторп вгороде Шеффилд (Великобритания).

Related video

История о "наполовину срубленном дереве" прогремела в мировых СМИ в 2021-м и с тех пор превратилась в мем, подпитывая непрерывный поток туристов, оставляющих восторженные (и порой ироничные) отзывы в Google Maps. Об этом пишет Daily Star.

4 года назад супруги Ирен и Грэм Ли вызвали рабочих и велели обрезать все ветки любимого дерева их соседа, 56-летнего Бхарата Мистри, нависавшие над их участком. Поводом стала годовая перепалка из-за помета птиц, которые гнездились в пышной кроне и "портил‌и подъездную дорожку" семьи Ли.

Команда специалистов оставила "идеальный вертикальный срез", поделив дерево ровно пополам: одна сторона осталась зеленой, а вторая — практически лысой. Фотография "полудерева", анонимно отправленная в эфир ток-шоу Джереми Вайна на Channel 5, мгновенно разлетелась по соцсетям и попала в заголовки иностранных газет.

Дерево до распила Фото: SWNS

Несмотря на прошедшие годы, любопытные туристы продолжают съезжаться в Уотерторп. По словам местных жителей, прохожие останавливаются, фотографируют и шутят, что уникальное растение напоминает "ботанический экспонат". Один из авторов Google-отзывов назвал его "символом вечного конфликта природы и человеческой мелочности".

"Лысая половина выглядит так, будто пережила горький развод и лишилась опеки над листьями", — написал один из комментаторов.

Бхарат Мистри вспоминал, что наблюдать распил "любимого дерева" было мучительно Фото: SWNS

Сами Ли публично комментировать инцидент отказываются. Соседи утверждают, что отношения между семьями по-прежнему натянуты. Бхарат Мистри вспоминал, что наблюдать распил "любимого дерева" было мучительно, и признавал право соседей обрезать нависающие ветки, но задавался вопросом, почему они решили это сделать спустя 25 лет.

Риелторы также используют дерево как ориентир при продаже недвижимости в округе. "Дом рядом с половинкой ели" стало устойчивым определением адреса в городе. По мнению местных жителей, уникальное дерево уже вошло в список неофициальных городских достопримечательностей, и убрать его значило бы "стереть местную легенду".

Прохожие и туристы комментируют необычное дерево в Google Maps Фото: SWNS

Специалисты по уходу за деревьями отмечают, что после столь радикальной стрижки хвойное все-таки пытается отрастить новые побеги на "лысой" стороне. Пока же ель остается живым напоминанием о том, что бытовые конфликты могут выйти далеко за пределы споров о чистой подъездной дорожке.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина купил "самый уродливый дом на улице" и превратил его в уютное жилье. Эш Маццина из Лондона (Англия) кардинально преобразил заброшенный викторианскую постройку. За два года он своими руками превратил унылую террасу в стильное и уютное жилище, удивив людей со всего мира.

Также стало известно, что супруги выбрали необычный цвет для покраски дома и удивили соседей. Пара из Мичигана (США) покрасила свое жилье в яркий фиолетовый цвет, не ожидая, что это вызовет бурную реакцию среди пользователей соцсетей. Супруги даже получили анонимный подарок.