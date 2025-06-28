Прославилися на весь світ: подружжя розпиляло улюблене дерево сусіда навпіл через сварку (фото)

Легендарна 4,8-метрова ялина, розпиляна навпіл розлюченою подружньою парою 4 роки тому, все ще привертає сотні людей до тихого глухого кута району Вотерторп у місті Шеффілд (Велика Британія).

Related video

Історія про "наполовину зрубане дерево" прогриміла у світових ЗМІ у 2021-му і відтоді перетворилася на мем, підживлюючи безперервний потік туристів, які залишають захоплені (і часом іронічні) відгуки в Google Maps. Про це пише Daily Star.

4 роки тому подружжя Ірен і Грем Лі викликало робітників і звеліло обрізати всі гілки улюбленого дерева їхнього сусіда, 56-річного Бхарата Містрі, що нависали над їхньою ділянкою. Приводом стала річна суперечка через послід птахів, які гніздилися в пишній кроні і "псували під'їзну доріжку" сім'ї Лі.

Команда фахівців залишила "ідеальний вертикальний зріз", поділивши дерево рівно навпіл: одна сторона залишилася зеленою, а друга — практично лисою. Фотографія "напівдерева", анонімно надіслана в ефір ток-шоу Джеремі Вайна на Channel 5, миттєво розлетілася соцмережами і потрапила в заголовки іноземних газет.

Дерево до розпилу Фото: SWNS

Попри минулі роки, цікаві туристи продовжують з'їжджатися до Вотерторпа. За словами місцевих жителів, перехожі зупиняються, фотографують і жартують, що унікальна рослина нагадує "ботанічний експонат". Один з авторів Google-відгуків назвав її "символом вічного конфлікту природи та людської дріб'язковості".

"Лиса половина має такий вигляд, ніби пережила гірке розлучення і позбулася опіки над листям", — написав один із коментаторів.

Бхарат Містрі згадував, що спостерігати розпил "улюбленого дерева" було болісно Фото: SWNS

Самі Лі публічно коментувати інцидент відмовляються. Сусіди стверджують, що відносини між сім'ями, як і раніше, натягнуті. Бхарат Містрі згадував, що спостерігати розпил "улюбленого дерева" було нестерпно, і визнавав право сусідів обрізати гілки, які нависають, але задавався питанням, чому вони вирішили це зробити через 25 років.

Рієлтори також використовують дерево як орієнтир під час продажу нерухомості в окрузі. "Будинок поруч із половинкою ялини" стало стійким визначенням адреси в місті. На думку місцевих жителів, унікальне дерево вже увійшло до списку неофіційних міських визначних пам'яток, і прибрати його означало б "стерти місцеву легенду".

Перехожі та туристи коментують незвичайне дерево в Google Maps Фото: SWNS

Фахівці з догляду за деревами зазначають, що після такої радикальної стрижки хвойне все-таки намагається відростити нові пагони на "лисій" стороні. Поки ж ялина залишається живим нагадуванням про те, що побутові конфлікти можуть вийти далеко за межі суперечок про чисту під'їзну доріжку.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік купив "найпотворніший будинок на вулиці" і перетворив його на затишне житло. Еш Мацціна з Лондона (Англія) кардинально змінив занедбану вікторіанську споруду. За два роки він своїми руками перетворив похмуру терасу на стильне і затишне житло, здивувавши людей з усього світу.

Також стало відомо, що подружжя обрало незвичний колір для фарбування будинку і здивувало сусідів. Пара з Мічигану (США) пофарбувала своє житло в яскравий фіолетовий колір, не очікуючи, що це викличе бурхливу реакцію серед користувачів соцмереж. Подружжя навіть отримало анонімний подарунок.