В бассейне как дома: кадры с купанием слонов в жару вызвали восторг в сети (видео)

Работники крупнейшего британского зоопарка Уипснейд сняли на видео, как их подопечные "принимают" прохладные ванны во время жары. Поведение животных вызвало интерес у пользователей, которые тоже не прочь освежиться во время летней жары.

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Работники крупнейшего зоопарка Великобритании Уипснейд рассказывают, что в последнее время их подопечные слоны активно начали проводить время в бассейне с холодной водой. Пользователи сети отметили, что очень понимают слонов и те не против "освежиться" во время жары, сообщает WhatstheJam.

Журналисты пишут, что подопечные британского зоопарка — слоны из Азии — особенно часто в жару ищут возможности охладиться во время душной жары. Именно поэтому работники постоянно держат температуру в бассейне для комфорта животных.

Также великаны и малыши любят, когда кто-то из представителей зоопарка может облить их из шланга водой. Представительница Уипснейда и смотрительница слонов Эмили Хенли говорит на видео, что слоны еще и любят играть в воде во время процедур.

Журналисты указывают, что двухлетняя слониха Нанг Пая, самая молодая в стаде, радостно заходит в воду, а затем полностью погружается, чтобы хоть немного спрятаться от жары. После этого можно увидеть, как она игриво набирает хоботом огромные порции воды, чтобы утолить жажду.

Также на видео можно увидеть, как другой слон — 4,5 т самец Мин Джун тоже погружается, чтобы охладить себя во время жаркой погоды. По словам госпожи Хенли, великаны пользуются случаем нырнуть в прохладную воду при необходимости или когда есть она, или кто-то из ее коллег.

Реакция пользователей

Пользователи в социальных сетях довольно положительно отреагировали на поведение слонов во время купания. Многие высказали мнение, что любому — или человеку, или животному — в жару не будет лишним найти "прохладное место".

Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"А можно меня следующим?";

"А возьмете на работу смотрительницей за слонами?";

"Да даже слоны в курсе, что в жару надо искать прохладное место";

"Выше хоботы, парни и девушки! Вы — в воде";

"Я завидую вашей работе";

"Одни хоботы только над водой. Вот это кайф!"

Ранее сообщалось, для чего слону на самом деле большие уши. Ученые говорят, что такие ушные раковины нужны великанам для нужной терморегуляции в природе, где случается перепад температур.

Впоследствии стало известно, как слон в Таиланде ограбил магазин. Большой самец среди белого дня спокойно зашел в помещение, касаясь головой потолка, целенаправленно нашел рисовые крекеры и "ликвидировал" их.