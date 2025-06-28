У басейні як вдома: кадри з купанням слонів у спеку викликали захоплення в мережі (відео)

Працівники найбільшого британського зоопарку Віпснейд зафільмували, як їхні підопічні "приймають" прохолодні ванни під час спеки. Поведінка тварин викликала інтерес у користувачів, які теж не проти освіжитися під час літньої спеки.

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Працівники найбільшого зоопарку Великої Британії Віпснейд розповідають, що останнім часом їхні підопічні слони активно почали проводити час у басейні з холодною водою. Користувачі мережі відзначили, що дуже розуміють слонів і те не проти "освіжитися" під час спеки, повідомляє WhatstheJam.

Журналісти пишуть, що підопічні британського зоопарку — слони з Азії — особливо часто у спеку шукають нагоди охолодитися під час задушливої спеки. Саме тому працівники постійно тримають температуру в басейні для комфорту тварин.

Також велетні та малеча полюбляють, коли хтось з представників зоопарку може облити їх зі шланга водою. Представниця Віпснейд і доглядачка слонів Емілі Генлі говорить на відео, що слони ще й полюбляють грати у воді під час процедур.

Журналісти вказують, що дворічна слониха Нанг Пая, наймолодша в стаді, радісно заходить у воду, а потім повністю занурюється, аби хоч трохи сховатися від спеки. Після цього можна побачити, як вона грайливо набирає хоботом величезні порції води, щоб угамувати спрагу.

Також на відео можна побачити, як інший слон — 4,5 т самець Мін Джун теж занурюється, аби охолодити себе під час спекотної погоди. За словами пані Генлі, велетні користуються нагодою пірнути у прохолодну воду за потреби або колись є вона, або хтось з її колег.

Реакція користувачів

Дописувачі в соціальних мережах доволі позитивно відреагували на поведінку слонів під час купання. Багато хто висловив думку, що будь-кому — чи людині, чи тварині — у спеку не буде зайвим знайти "прохолодне місце".

Найбільше юзерам сподобалися наступні репліки:

"А можна мене наступним?";

"А візьмете на роботу доглядачкою за слонами?";

"Та навіть слони в курсі, що в спеку треба шукати прохолодне місце";

"Вище хоботи, хлопці та дівчата! Ви — у воді";

"Я заздрю вашій роботі";

"Одні хоботи лише над водою. Ось це кайф!"

Раніше повідомлялося, для чого слону насправді великі вуха. Вчені кажуть, що такі вушні раковини потрібні велетням для потрібної терморегуляції у природі, де трапляється перепад температур.

Згодом стало відомо, як слон у Таїланді пограбував магазин. Великий самець серед білого дня спокійно зайшов до приміщення, торкаючись головою стелі, цілеспрямовано знайшов рисові крекери та "ліквідував" їх.