Кот помог раскрыть семейную тайну, которая годами сбивала с толку супругов (видео)

Жители штата Вашингтон (США) Фрэнк и его жена долгое время удивлялись, почему их кухонная масленка регулярно оказывается идеально вычищенной. Но разгадка пришла неожиданно, благодаря их пятилетнему коту по кличке Спарк.

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В вирусном видео, опубликованном на Reddit-сообществе r/cats, видно, как пушистый "сыщик" спокойно сидит на столешнице и с аппетитом вылизывает стенки масленки.

"Сегодня я узнал, что это не моя жена чистила контейнер для масла. Она тоже узнала, что это не я. Забавно, что это продолжалось годами", — с иронией подписал пост Фрэнк.

Кот, заметив, что его застали прямо на "месте преступления", выразительно обернулся и сделал вид, что не понимает, что происходит. Ролик быстро стал популярным среди пользователей форума и вызвал волну сочувствия и юмора в комментариях.

"Возмутительное обвинение. Он просто расследует преступление", "Он просто помогает на кухне. Уборка — его призвание", — писали они.

Некоторые поделились похожими историями.

"Мой кот тоже обожает масло! Я не могу его исключить из подозреваемых", — признался пользователь под ником dinosaur_0987.

Несмотря на юмористический тон, ветеринары предупреждают: сливочное масло — не самое безопасное лакомство для кошек. Оно может вызывать проблемы с пищеварением и даже набор лишнего веса. К счастью, Спарк не пострадал, а хозяева приняли меры: теперь масленка прячется в шкафу.

"Моя жена посчитала это забавным, и я тоже. Теперь мы оба знаем, кто был таинственным "чистильщиком", — подытожил Фрэнк.

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