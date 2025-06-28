Кіт допоміг розкрити сімейну таємницю, яка роками збивала з пантелику подружжя (відео)

Жителі штату Вашингтон (США) Френк і його дружина довгий час дивувалися, чому їхня кухонна маслянка регулярно виявляється ідеально вичищеною. Але розгадка прийшла несподівано, завдяки їхньому п'ятирічному коту на прізвисько Спарк.

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У вірусному відео, опублікованому на Reddit-спільноті r/cats, видно, як пухнастий "детектив" спокійно сидить на стільниці та з апетитом вилизує стінки маслянки.

"Сьогодні я дізнався, що це не моя дружина чистила контейнер для олії. Вона теж дізналася, що це не я. Кумедно, що це тривало роками", — з іронією підписав пост Френк.

Кіт, помітивши, що його застали просто на "місці злочину", виразно обернувся і зробив вигляд, що не розуміє, що відбувається. Ролик швидко став популярним серед користувачів форуму і викликав хвилю співчуття і гумору в коментарях.

"Обурливе звинувачення. Він просто розслідує злочин", "Він просто допомагає на кухні. Прибирання — його покликання", — писали вони.

Деякі поділилися схожими історіями.

"Мій кіт теж обожнює масло! Я не можу його виключити з підозрюваних", — зізнався користувач під ніком dinosaur_0987.

Попри гумористичний тон, ветеринари попереджають: вершкове масло — не найбезпечніші ласощі для котів. Воно може викликати проблеми з травленням і навіть набір зайвої ваги. На щастя, Спарк не постраждав, а господарі вжили заходів: тепер маслянка ховається в шафі.

"Моя дружина вважала це кумедним, і я теж. Тепер ми обидва знаємо, хто був таємничим "чистильником", — підсумував Френк.

Раніше Фокус повідомляв, що з цуценяти сенбернара і пуделя виріс пухнастий гігант вагою 42 кг. Домашня тварина на прізвисько Марлі спочатку здавався звичайним собакою, але з часом перетворився на величезного сен-бердудля, який став зіркою в соцмережах.

Також стало відомо, що те, що зробив голодний кіт на кухні, вразило людей. Домашня тварина на прізвисько Клаус продемонструвала неабиякі здібності, відкривши дверцята мікрохвильовки на очах у шокованої господині. Відео швидко розлетілося по TikTok, викликавши хвилю жартів про котячий інтелект і "майбутнє захоплення кухні".