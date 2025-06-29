Похожи на гигантских комаров: в Китае входят в моду маски от солнца из листьев лотоса (фото, видео)

Молодежь в Китае вывела самодельную защиту от солнечных лучей на новый уровень благодаря маскам из листьев лотоса.

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Жители южных китайских провинций Чжэцзян, Сычуань и Фуцзянь изготавливают собственные солнцезащитные маски из листьев лотоса, которые они собирают в окрестных водоемах, сообщает South China Morning Post.

В качестве защиты от УФ-излучения лица закрывают гигантскими листьями, которые, по меньшей мере, вдвое больше головы, используя шляпы с ремнями, чтобы закрепить "маску".

В листьях проделываются отверстия для глаз и носа, чтобы можно было видеть и дышать.

Самодельная маска из листьев лотоса Фото: скриншот Защита от солнца из листьев лотоса Фото: скриншот

Один юноша рассказал, что для предотвращения загара он сперва планировал использовать обычную косметическую маску, но вовремя заметил листья лотоса в пруду возле своего дома.

"Загорело все, кроме лица", — поделился он эффектом, похвалив данное средство защиты от солнца, назвав его "натуральным" и "бесплатным".

В то же время некоторые пользователи не оценили ноу-хау, подчеркивая, что люди с листьями на лице похожи на гигантских комаров или персонажа сказки Пиноккио, чей нос растет во время лжи. Многие скептики считают такое "изобретение" забавным, но опасным, так как такая ненадежная маска на лице может стать причиной дорожно-транспортного происшествия, а стебли могут травмировать людей.

Напомним, ранее в Китае мужчин призывали носить "бюстгальтер" для кадыка. Причина для этого была очень серьезная.

Также Фокус писал, что пятизвездочный отель в Китае использовал красную панду вместо будильника. Однако это вызвало нешуточный скандал.