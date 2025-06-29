Схожі на гігантських комарів: у Китаї входять у моду маски від сонця з листя лотоса (фото, відео)

Молодь у Китаї вивела саморобний захист від сонячних променів на новий рівень завдяки маскам із листя лотоса.

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Жителі південних китайських провінцій Чжецзян, Сичуань і Фуцзянь виготовляють власні сонцезахисні маски з листя лотоса, яке вони збирають у навколишніх водоймах, повідомляє South China Morning Post.

Як захист від УФ-випромінювання обличчя закривають гігантським листям, яке щонайменше вдвічі більше за голову, використовуючи капелюхи з ременями, щоб закріпити "маску".

У листі проробляються отвори для очей і носа, щоб можна було бачити і дихати.

Саморобна маска з листя лотоса Фото: скриншот Захист від сонця з листя лотоса Фото: скриншот

Один юнак розповів, що для запобігання засмаги він спершу планував використати звичайну косметичну маску, але вчасно помітив листя лотоса в ставку біля свого будинку.

"Засмагло все, крім обличчя", — поділився він ефектом, похваливши цей засіб захисту від сонця, назвавши його "натуральним" і "безкоштовним".

Водночас деякі користувачі не оцінили ноу-хау, наголошуючи, що люди з листям на обличчі схожі на гігантських комарів або персонажа казки Піноккіо, чий ніс росте під час брехні. Багато скептиків вважають такий "винахід" кумедним, але небезпечним, оскільки така ненадійна маска на обличчі може стати причиною дорожньо-транспортної пригоди, а стебла можуть травмувати людей.

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