Пара решила убрать линолеум в доме и не могла поверить, что скрывалось под ним (видео)

Во время косметических ремонтных работ на кухне домовладельцы обнаружили скрытый сюрприз под полом.

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В видеоролике, опубликованном пользователем Джеймсом Виггинсом, показан процесс снятия старого серого напольного покрытия на кухне и сюрприз, который таился под линолеумом.

"Поднимаем виниловое напольное покрытие цвета тысячелетия… посмотрите, что мы обнаружили", — говорится в текстовом сопровождении данного видео.

В ролике показано, как женщина берет за линолеум за угол и снимает его с пола. Позже на кадрах показано, что старый винил скрывал шахматный узор из интересной зелено-белой плитки на полу в кухне.

Пользователи TikTok были поражены находкой и озадачены тем, зачем предыдущие владельцы скрыли плитку таким дешевым покрытием.

Однако некоторые считают, что винил с утеплителем практичнее, чем холодная плитка на полу, поскольку во время хождения босиком по полу ноги наверняка будут мерзнуть.

Отметим, что ролик стал вирусным в TikTok, собрав 14,4 млн просмотров и более 5,6 тысячи комментариев.

Напомним, во время ремонта супружеская пара наткнулась на спрятанные под половицами дома старинные любовные письма. Как выяснилось, строители нашли 14 романтических посланий, намекающих на тайную интрижку бывшего владельца недвижимости.

Также Фокус писал, что семья из Северной Каролины в США обратила внимание на различие в покрытии пола: одна его часть была деревянной, а другая – бетонной. Как выяснилось, предыдущие владельцы планировали соорудить в доме крытый бассейн, но затем отказались от идеи.