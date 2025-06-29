Пара вирішила прибрати лінолеум у будинку і не могла повірити, що ховалося під ним (відео)

Під час косметичних ремонтних робіт на кухні домовласники виявили прихований сюрприз під підлогою.

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У відеоролику, опублікованому користувачем Джеймсом Віггінсом, показано процес зняття старого сірого підлогового покриття на кухні та сюрприз, який таївся під лінолеумом.

"Піднімаємо вінілове підлогове покриття кольору тисячоліття... подивіться, що ми виявили", — йдеться в текстовому супроводі цього відео.

У ролику показано, як жінка бере за лінолеум за кут і знімає його з підлоги. Пізніше на кадрах показано, що старий вініл приховував шаховий візерунок із цікавої зелено-білої плитки на підлозі в кухні.

Користувачі TikTok були вражені знахідкою і спантеличені тим, навіщо попередні власники приховали плитку таким дешевим покриттям.

Однак дехто вважає, що вініл з утеплювачем практичніший за холодну плитку на підлозі, оскільки під час ходіння босоніж по підлозі ноги напевно мерзнутимуть.

Зазначимо, що ролик став вірусним у TikTok, зібравши 14,4 млн переглядів і понад 5,6 тисячі коментарів.

Нагадаємо, під час ремонту подружня пара натрапила на заховані під мостинами будинку старовинні любовні листи. Як з'ясувалося, будівельники знайшли 14 романтичних послань, що натякають на таємну інтрижку колишнього власника нерухомості.

Також Фокус писав, що сім'я з Північної Кароліни в США звернула увагу на відмінність у покритті підлоги: одна її частина була дерев'яною, а інша — бетонною. Як з'ясувалося, попередні власники планували спорудити в будинку критий басейн, але потім відмовилися від ідеї.